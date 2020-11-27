Limon, mandalina, portakal ve greyfurtta sıcaklık zararının 2021'de Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamına alınması, Türkiye'nin önemli narenciye üretim merkezlerinden Mersin'de sektör temsilcilerini sevindirdi.
Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, TARSİM tarafından 2021'de kapsama alınacak riskler, ürünler ve bölgelerle prim desteği oranlarının belirlenmesine ilişkin Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.
Karara göre, narenciyede sıcaklık zararının da TARSİM kapsamına alındığını anımsatan Kaçmaz, bunun üretici, ihracatçı ve tüm sektör için güzel bir gelişme olduğunu söyledi.
Kaçmaz, küresel iklim değişikliğinin tarım sektörüne etkisinden bahsederek, önceki yıllarda da aşırı yağış riskinin TARSİM kapsamına alındığını hatırlattı.
Aşırı sıcaklıklardan dolayı narenciye ürünlerinin zarar gördüğü dönemler olduğunu aktaran Kaçmaz, şöyle konuştu:
"Geçen sezon aşırı sıcaklık dolayısıyla narenciye ürünleri zarara uğramış ve rekolte kaybı yaşanmıştı. Bununla ilgili başlatılan çalışma da neticelendirildi ve aşırı sıcaklık riski de TARSİM kapsamına alındı. Bu karar sektörümüz tarafından memnuniyetle karşılandı. Üreticilerimiz ve ihracatçılarımız aşırı sıcaklıktan kaynaklanan zarardan etkilenmeyecek. Bu son derece önemli bir gelişmedir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tarımın stratejik bir sektör olduğu bu çalışmayla bir kez daha ortaya konulmuş oldu."
- "Bu kararla çiftçi kendisini güvende hissedecek"
Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin de yapılan çalışmayı son derece yerinde bulduklarını ifade etti.
Özellikle çiftçilerin karara sevindiğini vurgulayan Şahin, "Bu kararla çiftçi kendisini güvende hissedecek. Hangi koşul olursa olsun çiftçilerimiz üretmeye devam edecek. Çalışmada emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Üretici Süleyman Gökalp ise geçen yıl aşırı sıcaklıktan dolayı zor günler yaşadıklarını dile getirerek, "Bu karar devletimizin üreticinin arkasında olduğunu, üreticiyi desteklemek için elinden geldiğini yaptığını gösteriyor. Üreticimiz bu konuda devletine minnettardır. Bu destekle çiftçimiz rahat bir nefes alacaktır." ifadelerini kullandı.
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