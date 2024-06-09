Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor

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Son yıllarda pil yutma nedeniyle acil servise başvuran çocuk vaka sayısı en az 2 katına çıktı. Çoğu oyuncak, müzikli kitaplar ya da kutular, kumandalar, saatler, hesap makineleri gibi daha pek çok ürün, yuvarlak disk şeklinde pillerle çalışıyor. Değiştirilen piller ortalıktan kaldırılmayınca ya da meraklı olan çocuklarca kumanda veya benzeri ürünlerden çıkarılmasıyla bu olumsuz hadise meydana geliyor. Bazen ailelerin gözünden kaçan bu durum, çocukta gelişen bazı şikayetlerle hastaneye götürüldükten sonra ortaya çıkıyor.

ANNE BABALAR DİKKAT!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Pil yutma en sık 1-3 yaş arasında görülmekle birlikte 6 yaş altında yaygın görülür. Çoğu oyuncaklar, kumanda, saat, hesap makinesi gibi aletler pillerle çalışıyor ve sıklıkla pillerinin değiştirilmesi gerekiyor. Değiştirildikten sonra da genelde ortalıkta bırakılıyorlar. Bazen de çocuk oyuncağı kurcalarken pili çıkarır. Evi keşfetmeye çalışırken de bunları yutabilir. Çocuklar bazen daha küçük olan pilleri burunlarına ya da kulaklarına sokabilirler. Yuvarlak şekilli her madde daha kolay yutulur" diye konuştu.

REKLAM ACİLE BAŞVURAN ÇOCUK SAYISINDA İKİ KAT ARTIŞ Son yıllarda pil yutma nedeniyle acile başvuran çocukların sayısında artış olduğunu kaydeden Seçkin, "Vaka sayısı en az 2 katına çıktı" dedi. ÖLÜMCÜL SONUÇLARA YOL AÇABİLİR Yutulan pillerin verdiği zararlara ilişkin konuşan Seçkin, "Son dönemde en çok lityum piller tercih ediliyor. Pillerin kötü tarafı yutulduğunda da hala elektrik üretmeye devam etmeleridir. Yani çocuk bunu yuttuğunda elektrik üretir ve yanık yapmaya devam eder. Pil yutmaya bağlı ölümlü vakalar da bulunuyor. Pil yanık dolayısıyla değdiği yerde yaraların açılmasına, darlık gelişmesine ve delinmeye sebep olabilecek ülserlere yol açmaktadır. Pil yemek ya da solunum borusunda uzun süre kalırsa yanıklara ve delinmelere yol açar. Midede uzun süre kalması aort delinmesine kadar varan ciddi sorunlar yaratabilir" ifadelerini kullandı.

"Pil ne kadar doluysa o kadar tehlikelidir" diyen Seçkin, sözlerine şöyle devam etti: "Pilin büyüklüğü ve içeriği ne kadar tehlikeli olacağını belirler. Lityum ve çapı 2 cm'den büyük piller daha tehlikelidir diyebiliriz." PİL YUTAN ÇOCUĞA NASIL YAKLAŞILMALI? Dr. Seçkin, "Öncelikle yutulan pilin büyüklüğü ve çocuğun yaşı burada en önemli risk faktörünü belirler. Pilin çapı 1,2 cm'den büyük, çocuk da küçük yaştaysa (4 yaştan küçük) pil yemek borusunda takılabilir. Bu daha tehlikeli olur. 2 cm ve üzerindeki büyüklükte çok ciddi acil müdahale gerekir. Evde pili yutan bebek bile olsa hemen 5 ml bal vermek yedirmek ve hemen hastaneye gitmek gerekiyor. Yemek borusunda yanık ve yırtıklar 2 saatte oluşabiliyor, bu nedenle erken müdahale önemlidir. Çocuk pili yemek yemek borusuna takılmadan yuttuysa da pili takip etmek gerekiyor. Sindirim sisteminde uzun süre kalırsa içeriği (sodyum hidroksit) bağırsak ya da mideyi delebiliyor. Midede 48 saat kalırsa mutlaka hasar gelişiyor, hastanın hiçbir şikayeti olmasa bile endoskopi yapmak gerekiyor. Bu durum genellikle ilk 6 saatte gelişiyor. Pil büyüdükçe yani daha yüksek voltlu pillerde yakıcılık artıyor" ifadelerini kullandı.