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        Haberler Gündem 3. Sayfa Defne Nur Karataş karnesini alamadı! Büyük acı - Ordu haberleri | Son dakika haberleri

        Defne karnesini alamadı! Büyük acı!

        Ordu'nun Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 8 yaşındaki Defne Nur Karataş, olay yerinde hayatını kaybetti. Küçük çocuğun ailesi, gözyaşlarına boğuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 09:15 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:05
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        Defne karnesini alamadı! Büyük acı!
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        Ordu'da yürekleri yakan kaza, dün saat 17.30'da Atatürk Mahallesi Tepe Yolu Sokak'ta meydana geldi. Murat G. yönetimindeki otomobil, dolmuştan inip yolun karşısına geçmek isteyen Defne Nur Karataş’a (8) çarptı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Ailesinin Defne için yaptığı paylaşım yürekleri kavurdu.
        Ailesinin Defne için yaptığı paylaşım yürekleri kavurdu.

        DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Neslihan ve Hasan Karataş çiftinin çocuğu olan Defne'nin cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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