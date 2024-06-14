Ordu'da yürekleri yakan kaza, dün saat 17.30'da Atatürk Mahallesi Tepe Yolu Sokak'ta meydana geldi. Murat G. yönetimindeki otomobil, dolmuştan inip yolun karşısına geçmek isteyen Defne Nur Karataş’a (8) çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ailesinin Defne için yaptığı paylaşım yürekleri kavurdu.

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Neslihan ve Hasan Karataş çiftinin çocuğu olan Defne'nin cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.