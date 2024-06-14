İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik önlemlerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"9 günlük Kurban Bayramı tatili başlıyor. Binlerce vatandaşımız yolunuzu gözleyen ailelerine ve sevdiklerine kavuşma heyecanını yaşıyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince TRAFİK tedbirleri kapsamında: Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızdan toplam 66 bin 92 personelimiz görevlendirilmiştir.

1063 radar, 290 Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi, 318 EDS yol denetimleri yapacaktır. Yola çıkacak sevgili vatandaşlarım… Lütfen çocuklarınızı üzmeyin. Annelerinizi, babalarınızı, eşinizi, sevdiklerinizi üzmeyin. Trafik kurallarına harfiyen uyalım. Aşırı hızdan kaçınalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Araç kullanırken cep telefonlarıyla aramıza mesafe koyalım. Tüm bu uyarılara uyalım ki: Yolun sonu bayram olsun."

9 günlük Kurban Bayramı tatili başlıyor.



Binlerce vatandaşımız yolunuzu gözleyen ailelerine ve sevdiklerine kavuşma heyecanını yaşıyor.



9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince TRAFİK tedbirleri kapsamında:



❗️Emniyet ve Jandarma Teşkilatlarımızdan toplam 6️⃣6️⃣ bin 9️⃣2️⃣… pic.twitter.com/5l54GvQVsF — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 14, 2024

Kurban Bayramı'nda, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla bazı valilik ve emniyet müdürlükleri tarafından bayramın birinci günü sabah 05.00'e kadar 'kamyon, tanker ve çekicilere' trafik yasağı getirildi. İşte o kentlerimiz...

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kazaların önlenmesi amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Haziran saat 06.00'dan 16 Haziran saat 05.00'a kadar bazı yolları kullanamayacağını duyurdu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, bayramda yaşanabilecek kaza ve trafik yoğunluğunu önlemek için 'kamyon, çekici ve tanker' geçişlerine 2 gün boyunca izin verilmeyeceğini açıkladı.