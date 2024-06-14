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        Haberler Gündem Güzergah Turizmin incisi Bodrum'a 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı - Son dakika haberi

        Turizmin incisine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı!

        Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a, son 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı; trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Bodrum'da ilerleyen günlerde araç yoğunluğunun artmasının beklendiği belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 08:44 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:06
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        Turizmin incisine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı!
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        Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden olan Bodrum'da, 9 günlük Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğu arttı.

        İLÇEDE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

        DHA'da yer alan habere göre son 24 saatte ilçeye 20 bin araç giriş yaparken, Bodrum-Turgutreis istikametinde yer yer trafik durdu.

        2 KM'LİK YOLU YARIM SAATTE ALDILAR

        Sürücüler 2 kilometrelik yolu yaklaşık 30 dakikada geçerken, kentin diğer noktalarında da uzun araç kuyrukları oluştu.

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        YOĞUNLUK DAHA DA ARTACAK

        Bodrum'da ilerleyen günlerde araç yoğunluğunun artmasının beklendiği belirtildi.

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        #BODRUM
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