Turizmin incisine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı!
Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a, son 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı; trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Bodrum'da ilerleyen günlerde araç yoğunluğunun artmasının beklendiği belirtildi
Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden olan Bodrum'da, 9 günlük Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğu arttı.
İLÇEDE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ
DHA'da yer alan habere göre son 24 saatte ilçeye 20 bin araç giriş yaparken, Bodrum-Turgutreis istikametinde yer yer trafik durdu.
2 KM'LİK YOLU YARIM SAATTE ALDILAR
Sürücüler 2 kilometrelik yolu yaklaşık 30 dakikada geçerken, kentin diğer noktalarında da uzun araç kuyrukları oluştu.
YOĞUNLUK DAHA DA ARTACAK
Bodrum'da ilerleyen günlerde araç yoğunluğunun artmasının beklendiği belirtildi.