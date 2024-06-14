Rabia Soytürk ile Samet Vuruşan'ın aşk tatili
Rabia Soytürk, sevgilisi Samet Vuruşan ve arkadaşı Meltem Akçöl ile Marmaris'te tekne tatilinde görüntülendi. Bir ara sıcak havadan bunalan Soytürk, kendini Ege'nin serin sularına bıraktı
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Mimari tasarımcı Samet Vuruşan ile uzun bir süredir aşk yaşayan oyuncu Rabia Soytürk, sevgilisiyle birlikte tatil sezonunu açtı.
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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Rabia Soytürk, sevgilisi Samet Vuruşan ve yakın arkadaşı Meltem Akçöl ile Marmaris'te tekne tatilinde objektiflere yansıdı.
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Siyah bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Rabia Soytürk, bir ara sıcak havadan bunalınca kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.
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Rabia Soytürk, denizden çıktıktan sonra kendisini karşılayan sevgilisi Samet Vuruşan'ın uzattığı havluyu alıp kurulandı. 25 yaşındaki oyuncunun o anları objektiflere böyle yansıdı.