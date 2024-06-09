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        Haberler Gündem Hava Durumu Kuzeyden güneye kritik yağış uyarısı! - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Kuzeyden güneye kritik yağış uyarısı!

        Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre bugün Doğu Karadeniz'den Akdeniz'in doğusuna kadar birçok ilde kuvvetli yağış bekleniyor. Açıklamada sel, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 09:24 Güncelleme: 09.06.2024 - 09:30
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        Kuzeyden güneye kritik yağış uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor.

        Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Kayseri, Sivas, Adana, Hatay, Osmaniye, Ordu, Tokat ve Siirt çevreleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin de yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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        İstanbul

        Parçalı bulutlu 30°

        Ankara

        Güneşli 28°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 35°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 24°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 29°

        Adana

        Sağanak Yağış 35°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 37°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 34°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 22°

        TOZ TAŞINIMI DA BEKLENİYOR

        Yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği de ifade ediliyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Fotoğraf: AA

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