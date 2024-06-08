İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 210'a çıktı
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na sabah saatlerinden bu yana saldırı düzenledi. Filistinli yetkililer, en az 210 kişinin hayatını kaybettiğini, 400'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Filistin yönetimi, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarından ABD'yi sorumlu tuttu ve savaşın derhal son bulması için uluslararası topluma "acil müdahale" çağrısında bulundu
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Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na sabah saatlerinden bu yana savaş uçakları ve topçu atışlarıyla düzenlediği yoğun saldırılarda 210 kişinin hayatını kaybettiğini, 400'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın çeşitli bölgelerine savaş uçakları ve topçu atışlarıyla yoğun saldırılar düzenledi.
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Zırhlı araçlarla da kampa baskın düzenleyen İsrail ordusunun, bir süre sonra kamptan çekildiği, ordunun çekilmesinin ardından sokaklarda onlarca cansız bedenin bulunduğu aktarıldı.
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Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 210'a çıktığı, 400'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.
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Yaralıların Nusayrat'taki El-Avde ve Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri hastanelerine getirildiği ancak hastanelerin yaralıları karşılamada yeterli olmadığı, ciddi şekilde ilaç, tıbbi malzeme ve yakıt sıkıntısı yaşandığı vurgulandı.
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çeşitli noktalara saldırılar düzenlediğini ve iki farklı bölgede toplam 4 İsrailli esirin canlı olarak kurtarıldığını duyurmuştu.
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Daha önce yapılan açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'nin ortasındaki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere düzenlediği saldırılarda en az 80 kişinin öldüğü bildirilmişti.
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FİLİSTİN YÖNETİMİ, ABD'Yİ SORUMLU TUTTU
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Bakanı Nebil Ebu Rudeyne, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırının akabinde bir açıklama yaptı.
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Açıklamasında Ebu Rudeyne, "İsrail tarafından işlenen katliamlardan tümüyle ABD'yi sorumlu tutuyoruz ve ABD'yi her şeyi yıkacak ve kimseye barış ve güvenlik getirmeyecek tehlikeli bir aşamaya evrilen bu savaşı durdurmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.
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Nusayrat Mülteci Kampı'nda onlarca kişinin ölmesine neden olan saldırı dahil olmak üzere Filistin halkına karşı her gün işlenen kanlı katliamlar serisinin, soykırımın devam ettiğini gösterdiğini vurgulayan Ebu Rudeyne, BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma "bu kanlı katliamları durdurmak için derhal müdahale etme ve İsrail'i uluslararası kararları hiçe sayan bu eylemlerine bir an evvel son vermeye zorlama" çağrısı yaptı.
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*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.