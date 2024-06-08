Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk TV'de buluştu!

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Fenerbahçe'de yarın gerçekleştirilecek seçim öncesi mevcut başkan Ali Koç ile başkan adayı Aziz Yıldırım, Habertürk TV'de kozlarını paylaştı.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım, tüm Türkiye'nin merakla beklediği düelloda Ahmet Selim Kul'un moderatörlüğünde canlı yayında merak edilenleri yanıtladı.

Koç ve Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

Aziz Yıldırım: Şimdi ben neden geldim? Sayın Ali Koç konuşma yapmış. Son bölümünde enteresan çağrı söylemiş. Demiş ki, 'Bizim antiFener durumundan dolayı Fenerbahçe başarılı olamıyor, bunun için beraber mücadele edelim'. Bu isteği doğrultusunda konuşmak istedim. Kendisi geçmişten bahsetmeyeceğim diyor. Biz de bahsetmeyeceğiz, kapattık.

Ali Koç: Siz devam edin, güçbirliği yapalım dedim ama geçmişi konuşmayalım demedim. Aziz Yıldırım: Siz gündüz konuşmanızda o ifadeyi kullandınız. 'Geçmişi kapattık. Ben başkan seçilirsem veya Aziz Bey seçilirse beraber yol yürüyelim'. Şimdi bu antilobiden ne kast ediyorsunuz? Ben ne kast ediyorum anlatalım. REKLAM Ali Koç: Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Son dakika başkan beni aradı. Allah'ın işi tanımadığım numarayı açmam. Sayın Başkan 'kabul ediyorum çıkalım' dedi. Ben FB TV istemiştim. Aziz Bey 'ulusal kanala çıkalım, moderatörsüz yapalım' dedi. Geç çıkmamızın sebebi benden kaynaklanıyor. Bir nikah vardı, bir de FB dernekleriyle tekne gezisi yapıyorduk. Kusura bakmayın. Öncelikle benim için memnuniyet verici durum. Uzundur bunu istiyordum. Kim kazanırsa kazansın, yarın Pazartesi sabahı kalktığımızda bir ve bütün Fenerbahçe'ye ihtiyacımız var. 20 yıl Aziz Bey, diğeri 6 yıl ben. Bu iki kişinin arasındaki kırgınlık, kızgınlık, ayrışma vs. bu camianın da bütünleşmesine, birleşmesine engel oluyor. Sosyal medyada biz Fenerbahçe'yi çıtır ediyoruz, görüş ayrılıklarından beri. Pazartesi sabahı bütün Fenerbahçelilerin güç birliği yapması lazım. Babamdan da örnek verdim 'affedilmeyecek bir şey yok' diye. 20 yıldır en çok sizin döneminizde, benim dönemimde de futbol mantığı ile anlatamayacağımız şeyler yaşadık. Kurşunlama, 3 Temmuz, şampiyonlukları son dakikada kaybetmek. Ve bu sene yaşadıklarımız. Camia kırılgan olduğu için Fenerbahçe'nin caydırıcılık gücü çok azaldı. Sayın Aziz Yıldırım 'Siz beceremiyorsunuz' düşüncesi içinde. 10 sene gelmeyen şampiyonluk, iki liderin birbiriyle ters düşmesi. Yarın Allah'ın izniyle seçim yapacağız. Akşam 6-7 gibi sonuçlar belli olur. Ben başkan olduğum takdirde sayın Aziz Yıldırım, istiyorsa destek olmak, amenna. Kendisi başkan olduktan sonra bizim yapabileceğimiz bir şey varsa geçmişi kapatırım. Ama iki tarafın da birbiri hakkında ciddi söylemleri oldu. Kendisiyle birlikte yöneticiydik, ondan önce dostluğumuz vardı. Sonra koptuk. Aramızda güven müessesesini tesis etmemiz lazım. Söylenmiş laflar var hatta ailelere kadar uzanan.

REKLAM Sayın Başkanım birbirimize ne düşünürsek söyleyelim. Camia da bilgilensin, en sağlıklı kararı versin. 6 sene boyunca sayın başkan bir YDK'ya geldi, Şekip Bey'in seçildiği. Onun haricinde anlam veremediğimiz ölçüde kongreden bir gün önce basın toplantıları. Aziz Yıldırım: Aliciğim 6 senedir iyi olan bir şey yok ki. Benim de son 4 senem kötü. Ali Koç: Siz sadece futbol düşünüyorsunuz. Aziz Yıldırım: Amatöre çekmeyin. Kurucusu benim. 1998'de ben verdim Forti Murat'la kadınları kurduk. Amatörlerle ilgili bir şey söylemiyorum. Burada bir tek futbol sıkıntılı.

Aliciğim sana bir şey tavsiye edeyim; Hallac-ı Mansur'u oku. Benim ne dediğimi anlarsın. Ali Koç: Ben sizin basketbolu kurmuş olduğunuzu biliyorum. Aziz Yıldırım: Televizyonlarda söyledim, tebrik ettim, duymadınız mı? Ali Koç: Ben duymadım. Ali Koç ve Aziz Yıldırım sarıldı! Haberi Görüntüle Aziz Yıldırım: O zaman sizin iletişimciler haber vermiyor. Obradoviç çok başarılı olacak dedim. Her şeyi söyledim. Final foura kalmak da başarılıdır. Ali Koç: Ona gelene kadar da basketbolda bir sürü şey söylediniz.

Aziz Yıldırım: Çırağan'da sana dedim 'erkek basketbolu bana ver, ben karşılayıyım' dedim. Ali Koç: Hatırlamıyorum. Aziz Yıldırım: Konuşmamda mesaj verdim. Çırağan'da. 'Basketbolu bize verin' dedim. Seçildikten 1 sene sonra siz. Belgesi var. ALİ KOÇ: NE OLDU DA BULUŞALIM DEDİNİZ? AZİZ YILDIRIM: BUGÜN BU ÇAĞRIYI İLK DEFA YAPTIN Ali Koç: Öncelikle ne oldu da son dakika 'buluşalım' dediniz? Dışarısı Kurtlar Vadisi gibi. Aziz Yıldırım: Ben sana dedim ki 'senin yaptığın çağrıdan dolayı geldim' dedim. Ali Koç: Sayın Başkan o çağrıyı 6 senedir yapıyorum.

Siz nasıl başkansanız, 2018'den sonra ben başkan oldum. Başkan olan Aziz Yıldrım ile başkan olmayan Aziz Yıldırım arasında siyah beyaz fark var. Aziz Yıldırım: Bugün bu çağrıyı ilk defa yaptın. Sen hep başarısız oluyorsan ben ne yapayım? 6 senede bir defa doğum günü kutladım, devamlı onu söylüyorsun. Bir defa yaptım. Tesadüf. Yemek yiyorduk. Çalgıcılar vs. Sonra eğlendik. Ali Koç: Fenerbahçe'nin ta kendisi olarak gören kişinin Fenerbahçe'nin duruşuna ne verirsiniz. Aziz Yıldırım: 10 üzerinden 10. Galatasaray Başkanı size salladı. Ben çıktım 'sinek 2'li' dedim. Bu ifadeyi kullanmak kolay değil.

Ali Koç: Dursun Bey'e karşı herşeyi kullanırız. Aziz Yıldırım: Rahmetli Türker Aslan, 28 şampiyonluk olarak Fener'in müracaatı yok, dedi. Yalan söylüyorsunuz dedim. Nihat Özdemir, onu verirsem Ankara Demirspor, Eskişehirspor hepsi gelir dedi. Ali Koç: Kim hak ediyorsa almalı. Siz zeki insansınız. 'Nihatçığım bu tarihten önce kim aldıysa hepsine vermek zorundasınız' dersiniz. Aziz Yıldırım: Orada başka şey söylüyor. Ali Koç: Size mektup yolladım açmadınız.

Aziz Yıldırım: Açarız şimdi. Ali Koç: Ne oldu da açıyorsunuz şimdi? Aziz Yıldırım: Kendi hatalarını lütfen gör. 1 yıl hapis yatmışım, 'gık' dememişim. Benimle kimler pazarlığa geldi kabul etmedim. Çocuğumla Cannes'e gittim. Israrla bana 'Türkiye'ye dönme' demelerine rağmen 'Ben Fenerbahçe Başkanıyım gitmem lazım,' uçak tuttum geldim. Ali Koç: Bütün Türkiye takdir etti. Aziz Yıldırım: Uçağa bindim ve geldim. 6 ay yakalayabilir beni içeri atabilirlerdi. Yeniden yargılama çıktı, süreç devam etti.

Ali Koç: Çok badireler atlattık, en kötüsünü siz atlattınız. Aziz Yıldırım: Şu mahkemeleri halledebiliyorsam halledeyim 'Sen devam et arkadaşlarla' dedim. Sen 'hayır' dedin. Ali Koç: O kadar çok zigzag yaşıyorsunuz ki. Aziz Yıldırım: Ben hiç yapmam. Ali Koç: Mesela bugün genel kurullarda tezahürat olmaz diyorsunuz. Tezahürat yaparken videolarınız var. Aziz Yıldırım: Konuşmacı varken herhangi tezahürat yapmış mıyım? Bir konuşma yapılıyorsa onu yuhalamak, tenkit etmek. Alkış yapabilirsiniz. Bizim genel kurul o hale geldi ki sana da bana da bağırıyorlar. Böyle olmaz.

Ali Koç: Bir kere biz sizinle 6 sene yöneticilik yaptık. Siz başkan biz yöneticiydik. Güzel günlerimiz de oldu, badireler de atlattık. Aziz Yıldırım: Sona kadar hep iyiydik. Ali Koç: 2012'de ben ayrıldım. Size yapılan zulme son verildi. O günden bugüne Fenerbahçe'ye yapılanlar, yaşatılanlar, eminim siz de benim kadar isyan ediyorsunuzdur. Aziz Yıldırım: Öyle. Ali Koç: Ben niye Fenerbahçe'ye başkan oldum. Ömer Temelli'nin evindeydik. Siz davet ettiniz. 1 haftalık süreçti. Sonra Cumartesi günü oldu. Mahmut Bey 'seni zorla yazacağız listeye' dedi. Hayatımın en uzun mesajını çektim. 'Sakın beni yazmayın' dedim.

Aziz Yıldırım: Hangi yıl? Ali Koç: Siz beni çağırdınız. 2015. Yargılanma kararı çıktığı zaman 2014'dü. Sonra Londra'ya gidiyordum, mesaj yağıyor. Tekrar yargılama çıktı. Eve varana kadar Londra'da bütün mutluluk bitiverdi. Çünkü siz 1907'ye kızmışsınız. O zaman Can buradaydı. Seni arayıp, hakaretler etmişti. Aziz Yıldırım: 1907 teşekkür metnini kulüp üzerinden niye yayınlamıyorlar. Niye bilginiz olsun demiyorlar. Ali Koç: 1907 kampanya yapmış, siz de destek vermişsiniz. Camia olarak bir ve bütün şekilde yaptık. Bir müddet sonra yeniden yargılama çıktı. Ben daha uçaktayım. Bana sormadan Adalete Fener Yak'a teşekkür yayınlanmış. Siz kızmışsınız, ağır küfür ve hakaretler.

Ahmet Selim Kul: Teşekkürlerde siz yoktunuz (Aziz Yıldırım) Ali Koç: Siz çok kızmışsınız. Arkadaşlarıma dedim ki 'olabilir' dedi. Sonra ben 2015'e kadar seçimden 1 hafta önceye kadar sayın Aziz Yıldırım'ı iki kez gördüm. Biri cenaze biri Selçuk Şahin'in düğündeydi. Arıza olduğunu orada anladım. Bize apayrı iki masa koydular. Aziz Yıldırım: Ben yapmadım, Selçuk'u çağır. Ali Koç: Sonra siz beni çağırdınız. 'burayı kurda kuşa bırakmayın' dediniz. Ondan sonra davet ettiniz, sağolun. Niye olamayacağını anlattım. Allah korusun size bir şey olursa biz hepimiz hazırız, dedim. Sonra bir iki telefon, mektuplaştık. Niye katılamayacağımı size anlattım. Cuma akşamı sayın Ömer Temelli mesaj yolladı. Dedi ki, 'yarın çık gazetecilere iki laf et, Aziz Bey davet etti, açıkla' dedi. Geldik salona, konuşmalar başlamıştı. Adımı yazdıramamıştım. Telefon ettiler sizin masanızdan 'Çık iki laf et'.

Aziz Yıldırım: Bilgim yok yahu... Ali Koç: Ömer Temelli ikimizin de sevdiğimiz saydığımız isim. Sonra ismimiz yazıldı. Çıktık konuştuk. O gün sizlerden gelen talep üzerine... Aziz Yıldırım: Benden değil. Olsa söylerim. Ben seni veliaht ilan ettim olsa çıkıp derim. Ali Koç: Sonra ben çıktım konuştum. Çok da güzel konuşma yaptım. Kafamda süre yok. Masadan indik gittik. Siz seçildiniz. Aziz Yıldırım: Tek adaydım. Ali Koç: Aziz Bey rahat seçildi. Biz Ağustos ayı gibi Burhan Karaçam'la size gelecektik. Sonra şampiyonlar liginden elendik. Biraz bekleyelim dedik. Çok tatsız bir toplantı oldu aramızda.

Aziz Yıldırım: Neden olduğunu söyle? Ali Koç: Çabucak anlatayım. Havadan, sudan, dağlardan konuşuyoruz. Burhan Bey 'kulüp iflas etmiş' dedi. Siz birdenbire şiddetlendiniz. Aziz Yıldırım: Nedeni şu; Burhan Karaçam bana başladı 'Aziz' demeye. Ali Koç: Sizin ilişkinizi bilemem. Aziz Yıldırım: Benim ilişkim yok. Savcı memleketine gidiyor, karar vermiyor, savcının peşindeyim kararı imzalasın diye. Ben ne dedim 'Ali Bey'e söyle gelsin sahip çıksın' dedim.

Ali Koç: Siz çok öfkelendiniz. Sayın Başkan siz seçim öncesi farklı, seçim sonrası farklısınız dedim. Aziz Yıldırım: Ben daha ölmedim, yaşıyorum, dedim. Ali Koç: Ben size Aziz diyen çok az insan bilirim. Aziz Yıldırım: Benimle samimiyeti yok yahu! Ali Koç: Çok sert ve yakışıksız çıkışınız oldu. 'Sizinle aynı gemide değilim' dedim. Ben 'bana mı dediniz' dedim. Anladınız sonra etrafı gösterip 'bunlarla da aynı gemide değilim' dediniz. Ben karşımdaki insanın bir dediğinin bir dediği ile t utmasını beklerim.

Aziz Yıldırım: Benim hep tutar. Ali Koç: Hiç tutmuyor. Aziz Yıldırım: Kongrede seçildin, ben daha rahat oldum. 'Ali Şen Başkan Fenerbahçe başkan' dedikleri döneminde başkan oldum. Ali Bey stada geldiğinde 3-5 ay rahatsızlık duyardık. Biz yönetimiz, biz karar vereceğiz. Ali Bey tez canlı. Sizin bana teşekkür etmeniz lazım. Aziz Bey stada gelmiyor diye. Bundan rahatlık duymanız lazım. Rahatsız olmayın diye gelmedim. Bu kadar basit. Ali Koç: Hiç inandırıcı bulmuyorum söyledikleriniz.

Aziz Yıldırım: Ben geleyim rahat mısınız bakın görün. Ali Koç: Niye siz gelince olay oluyor? Siz Fenerbahçe'nin efsane başkanısınız. 20 yıl başkanlık yaptınız. Aziz Yıldırım: Benim için bitti o. Ali Koç: Benim uğruna çok şey yapacağım Aziz Yıldırım, benim tanımadığım bir Aziz Yıldırım konumuna girdi. Destek değil köstek oldunuz. Siz bize öğretmediniz mi, Fenerbahçe hakkında birisi bir şey söyleyecek, o kürsüye söyleyecek. Bir kere öğrettiğinizi yaptınız mı?

Aziz Yıldırım: Şampiyon olsaydın 'niye gelmiyorsun' dediğinde haklısın. Başarı yok. Ali Koç: Beni en çok tenkit eden Hulusi Bey burada. Siz hiç konuşmasanız saygı duyarım. Aziz Yıldırım: Konuştuğum yok yahu! Senede bir kez konuşuyorum. Ali Koç: Bu akşamki samimiyetinizi sorgulama sebebi geçmişte yaşadığımız. Ben istemez miyim dertleşmeye, yardımlaşmaya. 'Başkanım şu Nihat Bey'e söyleyin de ayağını denk alsın. 9 senedir şike yapılmıyor' dedi. Neyi kast etti sizce?

Aziz Yıldırım: Sen de Nihat Bey'in yerinde olsan sana karşı da aynı tavrı gösteririm. Dostluğumu satmam. Ali Koç: Söz konusu Fenerbahçe ise dostluğumu tanımam. Ben öyle Fenerbahçeliyim. Size yapılan hakaret bu, bana yapılan değil. Siz bırakın reaksiyonu. Trabzon'da linç edildik bizi haksız buldunuz. Aziz Yıldırım: Sizi haksız bulmadım. Çocuk aldı meşaleyi, bitirmedi. Ali Koç ne yaptı? 2 Nisan'da kongreyi topladı. Dedim ki 'yanlış yapıyorsunuz, yapmayın A takımla çıkın Galatasaray'ı yenin' dedim. Sen 'Ligden çekiliyoruz' dedin. Bu sefer SPK girdi devreye. Şu kadar para ödenecek vs. Ondan sonra ne yaptınız?

Ali Koç: Öyle bir şey demedik. Nerede dedik, söyleyin. Aziz Yıldırım: Televizyonda söylediniz. Ali Koç: Bütün opsiyonları değerlendirmek üzere kongre üyelerini çağırıyoruz dedik. Bu ligden çekilme midir? Bütün Fenerbahçeli eski yöneticilerle görüştüm. İstisnasız hepsi çekilmeye karşıydı. Benim ağzımdan hiçbir zaman çekilme çıkmadı. Anı kurtarmak için sizin gibi bir şey söyleyip, geri adım atmam. Adam soruyor diyor ki, '15 milyona anlaşmışsınız, onlar 12 milyon' diyor. Aziz Yıldırım: Kim diyor, ben demiyorum. Mahmut bahsetmiş, ben değil.

Benim ağzımdan çıkan görüntüyü getirin. 12 milyon mu demişim. Siz 10,5'a aldık demişsiniz. Ali Bey siz 12 açıkladınız, ben 15 dedim. Öyle bir açıklama yapmadım. ALİ KOÇ: BARONLARI ANLATIR MISINIZ? AZİZ YILDIRIM: SENİNLE İLGİSİ YOK Ali Koç: O gelene kadar baronları anlatır mısınız? Aziz Yıldırım: Londra'daki FETÖ'cü baronlar, öğrenirsin yakında. Ali Koç: Niye anlatmıyorsunuz? Anlatın yahu. Aziz Yıldırım: Anlatırsam ben altında kalırım sen kalmazsın. Sen Koçsun. Ali Koç: Baronları bitirelim. Aziz Yıldırım: Seni destekliyorlar. Benden dolayı. Ben olmasaydım seni desteklemeyeceklerdi.

Ali Koç: Baronların benimle ilişkisi neymiş? Aziz Yıldırım: İlişkisi yok seninle. Seninle benimle değil. Onların işi Türkiye'de. Ali Koç: Niye bunları aklınıza sokuyorsunuz? Aziz Yıldırım: Bir araştırın. Senin şahsınla ilgili değil. Ben olduğum için sizi destekliyorlar. Ali Koç: Siz bana ABD projesi, siyaset FETÖ iması yaptınız? Aziz Yıldırım: Kumpas davasına gittim. Şikayetçi oldum. Seninle ilgili 'alalım' dediler. Şekip şahittir.

Ali Koç: Beni nereye alacaklar? Aziz Yıldırım: Emniyet'e Ali Koç: Neden? Aziz Yıldırım: Böyle bir şey yaparsanız şikayeti geri alırım dedim. Ali Koç: Bu camia size Fenerbahçe'nin başkası olduğu için sahip çıktı. Aziz Yıldırım: Şikayetçiyim dedim, savcı, hakimden. Orada bu sözü söylediler. Ali Bey'i de çağıracağız dediler. Sakın ha dedim. Şekip Mosturoğlu şahit. Ali Koç: Bir şey söylemek istiyorum. 103 gerçek kişi. 2018 öncesi beni Cimer'e şikayet etti.

Aziz Yıldırım: Benim adım var mı? Ali Koç: Bir şey sormak istiyorum, 3 Temmuz davasında beni sorumlu tutuyor. Benim tapemin çıkmadığını bütün operasyonları ben yapıyormuşum. Aziz Yıldırım: Adamları tespit edelim. Ali Koç: Cimer vermiyor, 1 kişiden bahsediyor. Siz yaptınız demiyorum. Sonra sizin FETÖ imanız oldu. Ankara'da evrak dağıttınız Amerikan projesi olduğuma dair. Aziz Yıldırım: Şerefsizim öyle bir evrak dağıtmadım, hani getir. Bu işin içinde olan 20 sene başkanlık yapan adamım. Adam 15'e pazarlık ettik. Adam 18'lerdeydi. 14,5 verdik biz. 3-4 yardımcısı vardı. 15'e anlaştık. Siz aşağıya anlaşabilirsiniz.

Ali Koç: 15 hoca ve ekibi için, menajer yok. Aziz Yıldırım: Ben de alsaydım öyle yapacaktım, imaj hakkı verecektim. 15'in içinde olacaktı. 5-6 milyon diyecektim sponsorlarla diğerini verecektim. Türkiye duysun. Ali Koç: Açıktan para mı vermişler diyor, 'o menajeri biz biliriz' diyor. Aziz Yıldırım: Mourinho geldiği için mutlu musun? Ali Koç: Mutluyum tabii. Aziz Yıldırım: Yüzde 1 katkım varsa bana teşekkür etmelisin. Ali Koç: Ben sana teşekkür ediyorum.

Aziz Yıldırım: Beraber gidip alalım getirelim, seçimi kaybedersek yarısını ben ödeyeyim dedim. Ali Koç: Başkanım siz anlaştık dediniz. Ben kaybedersem yarısını vermem. Ama siz kaybederseniz verecektiniz. Aziz Yıldırım: Gelseydin verecektim. Gittim kendisiyle görüştüm. Bana 'diğer aday beni telefonla aradı' dedi. Ali Koç: Sadettin Bey mi? Aziz Yıldırım: O zaman üç adayız. Ama Fenerbahçe'nin sana, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var dedim. Daha önce alamadık. Bizden hangisi kazanırsa kazansın muhakkak Türkiye'ye gel dedim.

Sonra Mendes'in telefonlarını verdi. Önder ile Mahmut, Mendes'le Portekiz'de evinde görüştüler. 15'i verdik. İmzayı hazırladılar. Kendisi Bükreş'te maça gitmişti. Siz devreye girdiniz. Ali Koç: Biz çoktan devredeydik. Aziz Yıldırım: Adana'da dediler ki 'Ali Bey burada konuştu, İsmail Kartal'la devam ederiz imajı verdi'. Bursa'da da söylediler aynı şeyi. Yüzde 1 de katkı varsa ne mutlu size. ALİ KOÇ'TAN AZİZ YILDIRIM'A MOURINHO İÇİN 'AÇIKTAN PARA' SORUSU! Ali Koç: Açıktan para verdik mi? Velev ki verdik, illegal değil mi açıktan para vermek. Sizin 'açıktan verdi' dediğiniz nedir?

İrfan Can'da ne oldu? Aziz Yıldırım: Siz 11'e aldınız. Ali Koç: Bizi neyle ihbar ettiniz SPK'ya? Aziz Yıldırım: Şeffaf demediniz mi? Bakın hesaplarınıza. Mourinho polemiği! Haberi Görüntüle Ben suç işlediniz demiyorum. Şeffaf olun diyorum. Öbür tarafın bana söylediği hesap 4,5-5,5'tu, yanlış söylemeyim, Sizin önünüze kağıt uzatılmış, 10,5-11 demişler. Saklama değil, başka bir şeyle ödemişsiniz. Ali Koç: SPK bunu ihbar olarak alıyor. Aziz Yıldırım: İhbar olsa senin takımı ligden çekilirdi.

Ali Koç: Ali Koç'un Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ligden çekiyorum ifadesi varsa yarın bize gösterin. Aziz Yıldırım: Yarın olmaz, Pazartesi gösteririm. Ali Koç: Pazartesi gönderin. Aziz Yıldırım: 2 Nisan'da milleti toplarken niye maddelerden bir tanesine 'takımı sahadan çekeceğiz' dedim. Yapamayacağın bir şeyi niye koyuyorsun? Ali Koç: Sizin gibi değilim istişare ettim insanlarla. Fenerbahçe'nin menfaati için çekilmenin faydadan çok zarar getireceğinde mutabık kaldık. Bizi linç etmeye çalıştılar. Sizin döneminizde iki maç iptal oldu Trabzon'da.

Aziz Yıldırım: Maç yarıda kaldı. Ali Koç: Aşağı yukarı çoğu maç olaylı geçiyor. Aziz Yıldırım: 20 sene başkanlık yaptım 3-2 yenildiğimiz maçta rahattık. Diğerlerinin hepsinde polis arabasının içinde kalkanlarla gittik. Trabzon öyle bir yer var. Ali Koç: Bir hafta önce Pendikspor maçı vardı. Denizli'de maça zulmederek şampiyonluğu elimizden aldılar. Burada da şampiyonluk elimizden gidecekti. Sonra duyum aldık. Oyuncularımıza ceza vereceklerdi. 'Yeter' dedik 2 Nisan'a çağrı yaptık. Biz kurusıkı ateş falan etmedik.

Aziz Yıldırım: Sen orada d ile getirmesen, insanlar geldiğinde deseydin ki 'takımı çekebilir miyiz' deseydin. Zaten hepsi o niyetle gelmişti. Onu dediğin zaman kulübün durumu ne olacaktı? Ali Koç: Ona mı yetki almadın diyorsunuz? Aziz Yıldırım: Hayır. Urfa'ya U-19'la gidiyoruz dediniz. Hüsran oldular, üzüldüler. İnsanlar yeterince konuşmadı kongrede. Ali Koç: İnsanlar konuşmadı eleştirisine katılırım. Ama işin öznesinde ben ligden çekiliyoruz falan demedim. Aziz Yıldırım: Demediysen biz öyle biliyoruz, bakarız.

Aziz Yıldırım: Bir soru sorayım; 6 yıl neden şampiyon olamıyoruz? Ali Koç: Siz 6 yılda kaç kere şampiyon oldunuz? Aziz Yıldırım: 6 senede iki kez şampiyon oldum. Benimle karşılaştırma. Ali Koç: Siz efsanesiniz haddime mi? Aziz Yıldırım: İki efsane var biri Fatih Sultan Mehmet diğeri Atatürk. Ali Koç: Kötü tercihler, kötü hoca, kötü planlama vs. Sizin bıraktığınız takımla finansal fair playdan dolayı sattığımız kadar alabiliyorduk. Bugünkü rahatlığımız yoktu. Sizin borçlanarak almış olduğunuz gayrimenkulleri TFF'ye verimiyoruz. İlk iki sene hatalar, kadro mühendisliği, hoca tercihi. 22. haftada şampiyonluğun en büyük adayı bizdik. Hakemler bizi doğradı. Siz maçları seyretseydiniz. O kadim dostunuz Mehmet Uçum topa girdi.

Aziz Yıldırım: Senin de dostun. Beylerbeyi'nde buluşup konuşmadınız mı? Ali Koç: Konuştum. Ben hayatımda bir kere gördüğüm adamla siz onlarca görüştünüz. Kongre üyelerinin gözünde yanlış anlaşılmasın diye eksik bilgi ile insanları yönlendiremezsiniz. Ne kadar harcadınız sosyal medyaya? Aziz Yıldırım: Sosyal medya ile hiçbir ilişkim yoktur. Aii Koç: Teknolojik olarak olmadığını biliyorum. Aziz Yıldırım: Sen ne kadar harcadın? Ali Koç: Harcamadım.

2 sene öyle geçti. Sivas maçını ucundan kaçırdık. Geçen sene iyi hoca getirdik. Dünya çapında hoca getirdik. Hoca 'burada şampiyonluklar sahada kazanılmıyor' dedi. Siz 20 sene boyunca bir kere 90 puan almadınız. Aziz Yıldırım: Valla 60 puan alayım şampiyon olalım. Biz 6 kez şampiyon olduk. Sen de içindesin Ali Koç: Allah razı olsun, ben ikisinde vardım. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunun çalınması Ali Koç'a has değil. Aziz Yıldırım: Doğru. Bir soru sorayım Bankalar Birliği ile kaç liraya anlaştınız.

Ali Koç: 347 milyon Euroydu. Aziz Yıldırım: Bankalar Birliği ile konuştum 330 milyon dolar. Ali Koç: Kulubümüz mali çıkmazda iken siz niye yüksek faizle borçlanıp arazi alıyorsunuz? Ne hakkınız var. Çoğunu biz ödedik. Aziz Yıldırım: Hepsini ben ödedim, getirin önüme koyun. Ali Koç: Kongre üyelerimize kalma saygısını gösterseydiniz. Aziz Yıldırım: Hepsini ben ödedim. Ali Koç: Siz kürsüyü işgal ederken Erol Bey borçları anlatıyordu.

Aziz Yıldırım: Hep yanlış anlatıyor. Bugün bir tehlike var çevirdiğiniz faizler terse döndü, yüzde 50 faiz var. Haberiniz var. Ali Koç: Kimin borcunu ödemeye çalışıyoruz? Aziz Yıldırım: Mal varlığı ne kadar? Ali Koç: 300 verin size verelim. Aziz Yıldırım: Almazsam şerefsizim. Getirin aynısını alacağım. Ali Koç: Halkın takımı holdingin takımı laflarına cevap vereceğim, Koçspor diyorsunuz. Aziz Yıldırım: İsim hakkını Ülker'e verdik.

Ali Koç: Ülker'e borç ödediniz. Sonra transfer yaptınız. Geldiğimizde bütün gelirler temlik miydi? Aziz Yıldırım: Aldığın parayı kullanamama diye bir şey var mı? Ali Koç: Kulübün manevrasını bitirmiştiniz. Bugün planım 11'de yatmaktı. Teşekkür ederim. Keşke daha sık görüşebilseydik, k eşke size danışabilseydik, eski günler gibi olsaydık. Fenerbahçe'ye faydanız olurdu. Benim için Aziz Yıldırım kredisi tükendi. Eminim sizin de krediniz tükenmişti. Yeni bir sayfa açmak isterseniz elimden gelen herşeyi yaparım. Seçim bitsin yemek yiyelim.

Aziz Yıldırım: Aziz Yıldırım'a otobüs çarptı, ne yaparız demeyeceksin bir daha. Benden yardım istiyorsunuz. Niye yapmıyor, niye etmiyor. Beni sağlam bırakacaksın Ali, otobüs çarptı demeyeceksin. Ali Koç: Beni de araba çarpabilir, o zaman diyelim. Ali Koç: Beklediğim buluşma gerçekleşmedi Haberi Görüntüle Aziz Yıldırım kongreyi terk etti! Haberi Görüntüle Aziz Yıldırım: Seçimden çekilmeyeceğim!