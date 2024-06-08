Aziz Yıldırım: Seçimden çekilmeyeceğim, yarın statta olacağım!

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Fenerbahçe Seçimli Olağan Genel Kurulunda, divan başkanlığı seçimine tepki göstererek kongreyi terk eden Aziz Yıldırım, açıklamalarda bulundu.

İşte Aziz Yıldırım'ın o açıklamaları: "OLDU BİTTİYE GETİRİLDİ, GÖRDÜNÜZ" "Divan başkanlığı seçiminin nasıl oldu bittiye getirildiğini hepiniz gördünüz. Delegelerin tepkisi oldukça ve bunlar büyüdükçe ortalık gerildi. Yer yer kavgalar çıktı. Kongre üyesi olmayan taraftarlar da içeri alınmıştır. Görevli adı altında da içeri insanlar alınmıştır." "ALİ BEY, 'GEREKİRSE KAVGA EDERİM' DEDİ" "Platforma giderek Sayın Ali Koç ve divandan bu gidişe bir çözüm bulmalarını istedim. Gitmemdeki amacım Ali Koç ile beraber barış çağrısı yapmaktı. İki taraf da birbirine hakaret edecek duruma gelmişti, kongre ilerlediği zaman neler olabileceğini herhalde hepimiz anlıyoruz. Ali Bey'e yöneldim, elini sıktım. 'Böyle giderse kavga çıkacak başkan' dedim, 'Gerekirse kavga ederim' dedi."

REKLAM "KULÜBÜN SAHİBİ GİBİ DAVRANIRSA ŞAŞIRMAYACAĞIM" Aziz Yıldırım: "Bu provokasyonları yapanlar yarın bir gün kulübün sahibi gibi davranırsa ben hiç şaşırmayacağım. Herkes bunu düşünerek oy kullansın. Bir seçimi kazanmak uğruna camiayı birbirine düşürmek asla benim rıza göstereceğim bir şey olamaz. Kavgayı kışkırtanları Fenerbahçelilerin vicdanına bırakıyorum. Yönetimler gelip geçicidir, kalıcı olan Fenerbahçe'dir. Gerisi teferruattır." "MOURINHO ÜZERİNDEN FAYDA SAĞLAMAK YANLIŞTIR" "Mourinho üzerinden fayda sağlamak yanlıştır. Mourinho, Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür. Onu tartışmaya açmamak lazım. Herkesin ona saygı duyması gerekiyor."

"HOLDINGLERİN TAKIMI MI, HALKIN TAKIMI MI?" ''Holdinglerin takımı Fenerbahçe mi yoksa halkın takımı Fenerbahçe mi? Yarın bunu oylayacağız. Bütün delegelerimizi yarın stadyuma bekliyorum. Ben de sabah erken saatlerden itibaren orada olacağım ve seçim bitene kadar da oradan ayrılmayacağım." "GÜLDÜM, GEÇTİM" "Ali Koç'un 'Gerekirse kavga edelim' sözüne ne dediniz?" Aziz Yıldırım: "Ne diyeceğim? Güldüm geçtim." "BÖYLE SAÇMA ŞEY Mİ OLUR?" "Ben hiçbir zaman ortamı germedim, sakin konuştum. Kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe kazansın. Holdinglerin Fenerbahçe'si mi, halkın Fenerbahçe'si mi? Delegeler karar versin. 'Şekip Bey ile çalışmayacağım' diyor. Seçilerek gelmiş adam oraya, böyle saçma şey mi olur? Kongre üyesi olmayan taraftarlar da içeri alınmıştır. Görevli adı altında da içeri insanlar alınmıştır."

REKLAM "AMİGOLUK YAPMAYACAKLAR" "Şekip Bey'in oyu fazlaydı, karşı taraf çift el kaldırıyordu. Üst tribündeki insanlar sayılmadı, kale arkası sayılmadı. Böyle seçim mi olur? Önemli olan yapılan hareket ve tavır. Bu hareketler tribünleri başka yere götürecekti. Kongreye gelen insanlar amigoluk yapmayacaklar. İki taraf için de aynısını söylüyorum. Stada maça gelmiş gibi geliyorlar. Bu yanlış. Ayırmadan söylüyorum, kimse bu şekilde davranamaz." "ÇEKİLMEK FALAN YOK" "Çekilmeyeceğim, yarın statta olacağım. Çekilmek falan yok, bugün ayrılmasam çok büyük olaylar olacaktı orada. Birbirimizle kavga edersek, gücümüzü kaybederiz. Babamın bir lafı vardır 'Korkaklar her gün, cesurlar bir gün ölür' diye. Biz kimlerle mücadele etmiş adamız. Ali Bey bana 'Kavga edelim' diyor ya! Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışır bir seçim olması gerekiyor. Kara leke sürülmesin diye ayrılmayı daha uygun gördüm. Fenerbahçe delegelerinin aklı selim olması lazım."

"KALMAM ZARAR VERECEKTİ" "Benim orada kalmam Fenerbahçe'ye zarar verecekti, kavga çıkacaktı. Onu engellemek için ayrıldım. Düzeltmek için hiçbir şey yapmadılar, çok gerginler. Biz sakiniz. Ben zaten 1 aydır yaptığım konuşmalarla Fenerbahçe'nin üzerindeki ölü toprağını kaldırdım, onlara yön verdim. Ben hedefime ulaştım." "50 MİLYON DOLAR GETİRECEKTİM" Aziz Yıldırım: "Sürprizim vardı, konuşsaydım. Divana 50 milyon dolar teminat mektubu getirecektim, 'Şampiyon yapamazsam bunu Fenerbahçe'ye hibe ediyorum' diyecektim."