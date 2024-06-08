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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Koç ve Aziz Yıldırım, Habertürk ekranlarında sarıldı! - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç ve Aziz Yıldırım, Habertürk ekranlarında sarıldı!

        Fenerbahçe başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, tarihi seçim öncesinde Habertürk ekranlarında bir araya geldi. Tarihi yayın, iki başkan adayının sarılmasıyla başladı!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 23:45 Güncelleme: 08.06.2024 - 23:45
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        Ali Koç ve Aziz Yıldırım sarıldı!
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        Fenerbahçe başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, tarihi seçim öncesinde Habertürk ekranlarında bir araya geldi.

        Tarihi programın moderatörü olan Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul sözü iki başkan adayına bıraktıktan sonra iki isim de başlamak için birbirlerini işaret etti.

        Hemen ardından Aziz Yıldırım, Ali Koç'a "Başkan gel bir öpüşelim, sen hep yeni bir sayfa açalım diyorsun, gel açalım" ifadelerini kullandı.

        Koç, "Programın sonunda öpüşürüz başkan" dese de sonrasında Aziz Yıldırım'la tokalaştı. Tarihi anlar sosyal medyada gündem oldu.

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