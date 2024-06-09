Ali Koç.-Aziz Yıldırım buluşması için milyonlar Habertürk'e kilitlendi!
Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilecek tarihi başkanlık seçimi öncesi Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın Habertürk TV'deki buluşması tüm Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Milyonlarca vatandaş, Habertürk'ün ev sahipliği yaptığı tarihi yayını büyük ilgiyle takip etti.
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Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi mevcut başkan Ali Koç ile başkan adayı Aziz Yıldırım, Habertürk TV canlı yayınında kozlarını paylaştı. Dev düelloya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
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Vatandaşlar, sokakta, otobüste, uçakta, evde, restoranda, ofiste bu tarihi düelloyu Habertürk TV ekranlarından takip etti.
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Öte yandan Ciner Medya binasının önünde toplanan taraftarlar da Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a program öncesi ve sonrasında büyük sevgi gösterilerinde bulundu.
İşte o anlar:
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