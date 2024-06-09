Ali Koç - Aziz Yıldırım buluşmasında borç ve gayrimenkul tartışması

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Türkiye'yi ekran başına kilitleyen tarihi yayında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Habertürk TV'de karşı karşıya geldi.

Dev buluşmada sarı-lacivertlilerin borcu ve gayrimenkul konusu da masaya yatırıldı. İşte iki başkanın bu konu hakkındaki sözleri:

Aziz Yıldırım: "Bankalar Birliği ile kaç liraya anlaştınız?"

Ali Koç: "347 milyon euro falandı."

Aziz Yıldırım: "330 milyon dolar, dolar dolar. Bankalar Birliği ile konuştum."

Ali Koç: "Neden bana sormuyorsun?"

Aziz Yıldırım: "Gelsem 612, 612 diyeceksin." Ali Koç: "Kulüp bu kadar borçluyken niye yüksek faizle borç alıp arsa aldınız. Tüm paralarını biz ödedik Edirne, Antalya, İzmir. Erol Bey anlattı." REKLAM Aziz Yıldırım: "Kim anlattı? 1 tane hariç hepsini biz ödedik." Ali Koç: "Siz kürsüyü işgal ederken borçları anlatıyordu Erol Bey." Aziz Yıldırım: "Hep yanlış anlatıyor." Ali Koç: "Biz kimin borcunu ödemeye çalışıyoruz." Ali Koç: "Getirin 300 milyon Euro, size verelim."

Aziz Yıldırım: "Tamam getir alıyorum. Almazsam şerefsizim.