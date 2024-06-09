Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        102
        Fenerbahçe
        FB
        99
        Trabzonspor
        TS
        67
        Rams Başakşehir
        İBFK
        61
        Kasımpaşa
        KSM
        56
        Beşiktaş
        BJK
        56
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        54
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        52
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        50
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        49
        Gaziantep FK
        GFK
        44
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        43
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        42
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        41
        Tümosan Konyaspor
        KON
        41
        MKE Ankaragücü
        MKE
        40
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        40
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        37
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ali Koç - Aziz Yıldırım buluşmasında borç ve gayrimenkul tartışması - Fenerbahçe Haberleri

        Ali Koç - Aziz Yıldırım buluşmasında borç ve gayrimenkul tartışması

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın Habertürk TV'deki tarihi buluşmasında borç konusu da masaya yatırıldı. Bu esnada gayrimenkul meselesi de gündeme gelirken Aziz Yıldırım'ın "Fenerbahçe'nin mal varlığı 600 milyondan fazla" ifadesine Ali Koç'tan ""Getirin 300 milyon Euro, size verelim" yanıtı geldi. Yıldırım bunun ardından "Tamam getir alıyorum. Almazsam şerefsizim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 01:03 Güncelleme: 09.06.2024 - 01:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarihi yayında borç tartışması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'yi ekran başına kilitleyen tarihi yayında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Habertürk TV'de karşı karşıya geldi.

        Dev buluşmada sarı-lacivertlilerin borcu ve gayrimenkul konusu da masaya yatırıldı. İşte iki başkanın bu konu hakkındaki sözleri:

        Aziz Yıldırım: "Bankalar Birliği ile kaç liraya anlaştınız?"

        Ali Koç: "347 milyon euro falandı."

        Aziz Yıldırım: "330 milyon dolar, dolar dolar. Bankalar Birliği ile konuştum."

        Ali Koç: "Neden bana sormuyorsun?"

        Aziz Yıldırım: "Gelsem 612, 612 diyeceksin."

        Ali Koç: "Kulüp bu kadar borçluyken niye yüksek faizle borç alıp arsa aldınız. Tüm paralarını biz ödedik Edirne, Antalya, İzmir. Erol Bey anlattı."

        REKLAM

        Aziz Yıldırım: "Kim anlattı? 1 tane hariç hepsini biz ödedik."

        Ali Koç: "Siz kürsüyü işgal ederken borçları anlatıyordu Erol Bey."

        Aziz Yıldırım: "Hep yanlış anlatıyor."

        Ali Koç: "Biz kimin borcunu ödemeye çalışıyoruz."

        Ali Koç: "Getirin 300 milyon Euro, size verelim."

        Aziz Yıldırım: "Tamam getir alıyorum. Almazsam şerefsizim.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Mourinho polemiği!
        Mourinho polemiği!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım sarıldı!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım sarıldı!
        Atasever'in tarihi uzay yolculuğu sona erdi
        Atasever'in tarihi uzay yolculuğu sona erdi
        Geri manevra yaparken 2 kişiyi yaraladı
        Geri manevra yaparken 2 kişiyi yaraladı
        Ukraynalı turiste tekne çarptı
        Ukraynalı turiste tekne çarptı
        Ampute Milliler Avrupa şampiyonu!
        Ampute Milliler Avrupa şampiyonu!
        Çatılar uçtu, yollar göle döndü
        Çatılar uçtu, yollar göle döndü
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
        Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
        Galatasaray'ın transferini açıkladı!
        Galatasaray'ın transferini açıkladı!
        Kuzey Kore'den yine "çöp balonu"
        Kuzey Kore'den yine "çöp balonu"
        61 yaşında! 43. kez üniversite sınavına girdi
        61 yaşında! 43. kez üniversite sınavına girdi
        Sağ bekte rota Fransa!
        Sağ bekte rota Fransa!
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        Tarihi kongrede ilk gün sona erdi
        Tarihi kongrede ilk gün sona erdi
        Âşıklar 'Deniz'de
        Âşıklar 'Deniz'de
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        1 çocuk annesiydi! Evde bıçaklanıp öldürüldü!
        1 çocuk annesiydi! Evde bıçaklanıp öldürüldü!
        Habertürk Anasayfa