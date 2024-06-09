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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü! Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu? - Fenerbahçe Haberleri

        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü! Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu?

        Fenerbahçe'de tarihi gün... Sarı-Lacivertliler'de mevcut başkan Ali Koç ile eski başkan ve Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılan ve 46 bin 410 kongre üyesinin oy kullanma hakkı bulunan Fenerbahçe Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda kulübün yeni başkanı seçiliyor. Tarihi seçimle ilgili tüm detaylar haberimizde....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 10:01 Güncelleme: 09.06.2024 - 10:01
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        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
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        Fenerbahçe'de yapılan tarihi genel kurulda Ali Koç ile Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor.

        Ülker Stadı'nda ilk gün mali genel kurul gerçekleştirildi. Aidatlarını yatıran 46 bin 410 üye oy kullanma hakkına sahip.

        Stadyuma girişler saat 09.00'da başladı. Kongre üyeleri ise saat 10.00'dan itibaren oy kullanabiliyorlar. Toplam 47 sandıkta üyeler oy veriyor. Oy kullanma süresi 17.00’de bitecek. Ardından oy sayımına geçilecek.

        ADAYLARIN OY PUSULA RENKLERİ

        Fenerbahçe'de Ali Koç'un sarı, Aziz Yıldırım'ın ise beyaz renkli oy pusulalarına sahip olacağı açıklandı.

        KONGREDE İLK GÜN OLAYLI BAŞLADI

        Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarıştığı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı olaylı başladı. İki gün sürecek olan seçimin ilk gününde Vefa Küçük'ün kongreyi yönetmesi için seçilmesi sonrası Aziz Yıldırım itirazda bulundu.

        AZİZ YILDIRIM KÜRSÜYE GELDİ

        Fenerbahçe Yöneticisi Erol Bilecik'in açıklama yaptığı esnada başkan adayı Aziz Yıldırım, kürsüye çıktı ve konuşma yapmak istedi. O esnada Vefa Küçük, "Sayın Aziz Yıldırım, benden söz almadan konuşmayın." dedi. Yıldırım ise "Ben alırım, ben alırım. Sen oraya seçilmeden oturdun!" şeklinde cevap verdi.

        STADYUMU TERK ETTİ

        Daha sonra yapmak istediği konuşmayı gerçekleştiremeyen Aziz Yıldırım, "Burada Fenerbahçe'ye yakışır bir kongrenin olmasını istiyoruz. Yapılan seçim demokratik olmayan bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum, yarın oy atmaya geleceğim. Benim arkadaşlarımdan da isteyen kalır isteyen ayrılır. Hepinize teşekkürler." diyerek stadyumdan ayrıldı.

        YÖNETİM İBRA EDİLDİ

        Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ilk gününde Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okundu. Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 1 Ocak 2023 - 31 Mayıs 2023 ve 1 Haziran 2023 - 29 Şubat 2024 mali dönemlerine ilişkin denetim kurulu raporunu sundu. Yönetim ve Denetleme Kurulları'nın raporları ayrı ayrı oylamaya sunularak ibra edildi.

        BORÇ 307 MİLYON EURO'YA İNDİ

        Öte yandan, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 dönemini kapsayan bütçesi de kabul edildi.

        Sarı-lacivertlilerde, Mayıs 2018'de 612 milyon Euro olan borcun, Şubat 2024'te 307 milyon Euro'ya indiği açıklandı. Genel kurulda daha sonra kongre üyelerinin konuşmaları gerçekleştirildi.

        HABERTÜRK TV CANLI YAYININDA BİR ARAYA GELDİLER

        Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, Ali Koç'un canlı yayın teklifini kabul etti ve ikili Habertürk TV'de bir araya geldi. Ali Koç ve Aziz Yıldırım, tüm Türkiye'nin takip ettiği canlı yayında birbirleri hakkında merak edilenleri yanıtladı. İki isim tokalaşarak açtığı programı yine aynı şekilde noktaladı.

        ALİ KOÇ'UN YÖNETİM KURULU LİSTESİ:

        Erol Bilecik, Burak Kızılhan, Sertaç Komsuoğlu, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Alper Alpoğlu, Cenk Öztanık, Eren Dişli, Ergun Özen, Esin Güral Argat, Fethi Pekin, Hakan Safi, Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Hüseyin Bozkurt, Kemal Danabaş, Mehmet Dereli, Nedim Keçeli, Özgür Özaktaç, Rıfat Perahya, Selma Rodopman.

        AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİ:

        Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Ömer Topbaş, Emin Selim Akgün, Mustafa Aydın Acun, Emrah Tünay, Mehmet Engin Özturan, Savaş Adalet, Berkay Erdim, Tuna Akın.

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