CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü! Aziz Yıldırım mı Ali Koç mu?

Fenerbahçe'de yapılan tarihi genel kurulda Ali Koç ile Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor.

Ülker Stadı'nda ilk gün mali genel kurul gerçekleştirildi. Aidatlarını yatıran 46 bin 410 üye oy kullanma hakkına sahip.

Stadyuma girişler saat 09.00'da başladı. Kongre üyeleri ise saat 10.00'dan itibaren oy kullanabiliyorlar. Toplam 47 sandıkta üyeler oy veriyor. Oy kullanma süresi 17.00’de bitecek. Ardından oy sayımına geçilecek.

Fenerbahçe'de Ali Koç'un sarı, Aziz Yıldırım'ın ise beyaz renkli oy pusulalarına sahip olacağı açıklandı.

Fenerbahçe Yöneticisi Erol Bilecik'in açıklama yaptığı esnada başkan adayı Aziz Yıldırım, kürsüye çıktı ve konuşma yapmak istedi. O esnada Vefa Küçük, "Sayın Aziz Yıldırım, benden söz almadan konuşmayın." dedi. Yıldırım ise "Ben alırım, ben alırım. Sen oraya seçilmeden oturdun!" şeklinde cevap verdi.

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarıştığı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı olaylı başladı. İki gün sürecek olan seçimin ilk gününde Vefa Küçük'ün kongreyi yönetmesi için seçilmesi sonrası Aziz Yıldırım itirazda bulundu.

STADYUMU TERK ETTİ

Daha sonra yapmak istediği konuşmayı gerçekleştiremeyen Aziz Yıldırım, "Burada Fenerbahçe'ye yakışır bir kongrenin olmasını istiyoruz. Yapılan seçim demokratik olmayan bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum, yarın oy atmaya geleceğim. Benim arkadaşlarımdan da isteyen kalır isteyen ayrılır. Hepinize teşekkürler." diyerek stadyumdan ayrıldı.

YÖNETİM İBRA EDİLDİ

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ilk gününde Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okundu. Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 1 Ocak 2023 - 31 Mayıs 2023 ve 1 Haziran 2023 - 29 Şubat 2024 mali dönemlerine ilişkin denetim kurulu raporunu sundu. Yönetim ve Denetleme Kurulları'nın raporları ayrı ayrı oylamaya sunularak ibra edildi.