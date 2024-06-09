Fenerbahçe, şampiyonluk maçına çıkıyor! Jasikevicius tarihe geçecek

Profesyonel kariyerinde üst seviye takımlarında oynayan ve 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'ye gelen Sarunas, burada geçirdiği bir sezonda hem Türkiye Kupası hem de Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşadı. Bu sezon ise takımının başında şampiyonluğa çok yaklaşan Jasikevicius, bu başarı elde etmesiyle birlikte hem sporcu hem başantrenör olarak şampiyonluk yaşayacak ve adını tarihe yazdıracak.