Suna Kan, Talât Halman'ı bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'

TALÂT SAİT HALMAN KİMDİR?

İstanbul'da doğan Talât Sait Halman (1931 - 2014), 1951'de Robert Koleji'ni bitirdikten sonra, yüksek lisansını 1954'te Columbia Üniversitesi'nde tamamladı. 30 yıl ABD'de Columbia, Princeton, Pennsylvania Üniversiteleri'nde öğretim üyeliği yaptı. 10 yıl boyunca New York Üniversitesi'nde profesör ve Yakın Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı olarak çalıştı. 1998'de Bilkent Üniversitesi'nde Türk Edebiyatı bölümünü ve merkezini kurdu ve yönetti. Bilkent Üniversitesi'nde, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.

Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı ve ilk Kültür İşleri Büyükelçisi olan Talât Sait Halman, bakanlığı döneminde Galata Mevlevihanesi’nin sema gösterileri için yeniden açılmasına karar verdi. Çocukları, ders saatleri içerisinde öğretmenleriyle birlikte tamamen devlet kaynakları kullanılarak tiyatro, bale ve opera gibi gösterilere götüren bir proje başlattı.

Talât Sait Halman, Birleşmiş Milletler'de baş delege yardımcılığı ve ABD PEN Derneği yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. Dört yıl boyunca UNESCO yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2003'ten itibaren UNICEF Türkiye Milli Komitesi'nin başkanlığını ve 2008 yılından itibaren İKSV Mütevelliler Kurulu başkanlığını, 5 Aralık 2014'teki vefatına dek sürdürdü.

Türkçe ve İngilizce telif ve çeviri 75 kitap ile 3 bini aşkın makale, inceleme ve deneme, 5 binin üzerinde şiir çevirisi yayımlayan Talât Sait Halman'ın, klasik ve modern Türk edebiyatının başlıca eserlerinden örneklerin yer aldığı 30 civarında İngilizce kitabı bulunuyor. Halman, ilk İngilizce bilimsel Türk edebiyatı dergisi olan Journal of Turkish Literature'ın baş editörlüğünü yaptı. Halman'ın kitaplarından bazıları, Almanca, Çince, Farsça, Fransızca, Hintçe, İbranice, İspanyolca, Rusça ve Urduca dillerine çevrildi. Kendi şiirlerinden oluşan iki İngilizce kitabı bulunan Halman'ın toplu şiirleri, İş Bankası Kültür Yayınları'ndan 'Ümit Harmanı' başlığıyla çıktı. William Shakespeare'in tüm sonelerini Türkçeye çeviren Halman'ın vefatında önceki son kitap yayını 'William Shakespeare: Aşk ve Anlatı Şiirleri'dir. Bu dört bin dizelik kitapla Shakespeare'in tüm eserleri Türkçeye kazandırılmış oldu.

Aldığı ödüller arasında; Boğaziçi ve Ankara Üniversiteleri'nden onursal doktora, UNESCO Madalyası, Columbia Üniversitesi 'Thornton Wilder Çeviri Armağanı', 'ABD'deki En Başarılı Türk Üniversite Öğretim Üyesi Armağanı', TÜBA'nın ve Dışişleri Bakanlığı'nın Üstün Hizmet Ödülü bulunuyor. Talât Sait Halman'a ayrıca, 1971'de Türkiye'ye gelen Kraliçe Elizabeth tarafından 'Sir' ünvanının karşılığı olan 'Knight Grand Cross, G.B.E., The Most Excellent Order of the British Empire' payesi verildi.