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        Haberler Magazin Tehlike çanları mı çalıyor yoksa büyük bir fırsat mı bekliyor? - Magazin haberleri

        Tehlike çanları mı çalıyor yoksa büyük bir fırsat mı bekliyor?

        Yapımcılar, yükselen maliyetlerden dolayı artık film çekmenin daha zor olduğunu, böyle gittiği takdirde yakın zamanda imkânsız hale geleceğini söylüyor. Sinema sektörü, 'Organik sinema' dönemine geçilmesi gerektiğini ciddi ciddi düşünüyor

        Giriş: 02.06.2024 - 00:09 Güncelleme: 02.06.2024 - 15:32
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        • 1

          'Müjdemi İsterim'

          Sinemada pandemiden sonra düşen izleyici sayısını artırmak için yeniden yürürlüğe konulan 'Bir bilet alana bir bilet hediye' uygulaması başladıktan sonra izleyici sayısında yükselme görüldü mü?

        • 2

          'Atatürk 1881 - 1919'

          Uygulama başlamadan önceki hafta, gösterimde olan 68 film için toplamda; 243.378 bilet kesildi.
          Film başına izleyici sayısı; 3.579.
          Uygulamanın yürürlükte olduğu haftada ise 65 film için toplamda; 224.586 bilet kesildi.
          Film başına izleyici sayısı; 3.455
          Buna göre; % 7.7'lik azalma yaşandı.

        • 3

          'Lohusa'

          Söz konusu uygulamanın izleyici sayısına etkisini ölçmek için henüz çok erken. Bir haftadaki veri, uygulamanın amacına ulaşıp - ulaşmadığını görmek için yeterli değil. Ayrıca, sinema için ölü mevsimin içinde bulunuyoruz.
          Uygulamanın etkisini net olarak görmek için eylülde başlayacak olan sinema mevsimini beklemek gerekecek.

        • 4

          'Mutluyuz'

          Ondan önce, sinema sektörünün izleyici sayılarından bir hayli endişeli olduğundan söz etmek istiyorum.
          Zira; film çekme masraflarının yükselmesi nedeniyle yapımcılar, zarar etmekten her zamankinden daha fazla endişe ediyor.
          Son aylarda hangi yapımcıyla konuşsam film çekmenin artık daha da zor olduğunu, izleyici sayılarının yükselmemesi halinde yakın zamanda imkânsız hale geleceğini söylüyor.

        • 5

          'Barış Akarsu Merhaba'

          Enflasyonun yüksek olmasının yanı sıra diital platformların sektöre girerek talebin artmasıyla kiralık teknik malzemelerin fiyatlarından, oyuncuların kaşelerine kadar bir film çekimi için gerekli bütün kalemlere harcanan para bir hayli arttı.

        • 6

          'Müstakbel Damat'

          A sınıfı bir filmin masrafı, eğer İstanbul'da çekilirse 55 - 65 milyon lira, şehir dışında çekilirse 65 - 75 milyon TL arasında.
          A+ bir filmin maliyeti ise 100 milyon liraya kadar çıkabiliyor.

        • 7

          'Kesişme: İyi ki Varsın Eren'

          Bilet ücretleri artsa da yeterli sayıda izleyici olmadığı için bırakın kâra geçmeyi, filmler, masraflarını amorti bile edememeye başladı.

        • 8

          'Efsane'

          İstanbul'da çekilen A sınıfı bir filmin çekim masraflarını amorti edebilmesi için güncel ortalama bilet fiyatlarıyla en az 1 milyon kişi tarafından izlenmesi gerekiyor. (Hasılatın yarısı; sinema salonları işletmecilerinin payı)

        • 9

          'Murat Göğebakan: Kalbim'

          2023'te; 1 milyon barajını 4, 2022'de ise 3 film geçti.

          2024'te şu ana kadar 1 milyon barajını geçebilen 3 film oldu.
          Rafadan Tayfa: Hayrimatör... 2.840.556
          Lohusa... 2.128.345
          Kolpaçino 4 4'lük... 2.111.168

        • 10

          'Ölümlü Dünya 2'

          Yapımcılar, yakın gelecekte az sayıda film çekildiği yıllara (2005 - 2013) dönüleceğinin kaçınılmaz olduğunu düşünüyor. Zira, o yıllarda çekilen film sayısı, 85'i geçmiyordu.

        • 11

          'Aykut Enişte 2'

          • 2005
          Film Sayısı... 28
          İzleyici Ortalaması... 397.851
          • 2006
          Film Sayısı... 34
          İzleyici Ortalaması... 417.508
          • 2007
          Film Sayısı... 43
          İzleyici Ortalaması... 257.346
          • 2008
          Film Sayısı... 51
          İzleyici Ortalaması... 426.311
          • 2009
          Film Sayısı... 69
          İzleyici Ortalaması... 250.777
          • 2010
          Film Sayısı... 63
          İzleyici Ortalaması... 352.158
          • 2011
          Film Sayısı... 74
          İzleyici Ortalaması... 280.186
          • 2012
          Film Sayısı... 59
          İzleyici Ortalaması... 325.542
          • 2013
          Film Sayısı... 85
          İzleyici Ortalaması... 293.196

        • 12

          'Çakallarla Dans 6'

          Evet, az sayıda film çekiliyordu ama izleyici ortalaması yapımcıları tatmin ediyordu.
          O yıllarda, izleyici sayılarının fazla olması, birçok kişiyi iştahlandırmasıyla sektöre birçok yapımcı dâhil oldu.

        • 13

          'Bergen'

          2014'ten sonra film sayısı, bir önceki yıla oranla 35 artması, o iştahın en belirgin göstergesi oldu. Film sayısı artarken, izleyici ortalamalarında bariz bir yükselme görülmedi.

        • 14

          'Kardeş Takımı'

          Bu dönemde film sayısının gereğinden çok fazla olduğu dile getirilmeye, hatta bu konudan şikâyet edilmeye başlandı.

        • 15

          'Kim Bu Aile'

          Film sayısı çok olunca, gösterim takvimi sıkıştı. Hal böyle olunca da filmlerin gösterimde kalma süreleri kısaldı. Yüksek gişe yapmaya aday filmlerin yapımcıları, yüksek gişe yapamayacak filmlerin kendilerini engellediğini belirterek bu durumun sinema sektörünü olumsuz bir şekilde etkilediğini dile getirmeye başladı.
          Bu durum, birkaç ay önce birçok yapımcı tarafından yeniden gündeme getirildi.

        • 16

          'Dilberay'

          Bu doğrultuda; artan çekim maliyetlerinden dolayı film sayısının az olduğu yıllara mecburi dönüşün aslında sinema sektörünün hayrına olacağını düşünen sinemacıların sayısı hiç de az değil. Bu kişilere göre; 'Organik sinema' kaçınılmaz.
          O kişiler, 'Organik sinema'nın sektör için daha bereketli olacağı görüşünde.

        • 17

          'Erdal ile Ece'

          • 2014
          Film Sayısı… 110
          İzleyici Sayısı… 35.777.981
          İzleyici Ortalaması… 325.254
          En Çok İzlenen Film… Recep İvedik 4 (7.369.098)

          • 2015
          Film Sayısı… 136
          İzleyici Sayısı… 34.273.254
          İzleyici Ortalaması… 252.009
          En Çok İzlenen Film… Düğün Dernek 2: Sünnet (6.073.364)

          • 2016
          Film Sayısı… 139
          İzleyici Sayısı… 31.102.760
          İzleyici Ortalaması… 223.760
          En Çok İzlenen Film... Dağ 2 (3.600.000)

          • 2017
          Film Sayısı… 151
          İzleyici Sayısı… 40.325.495
          İzleyici Ortalaması… 267.056
          En Çok İzlenen Film… Recep İvedik 5 (7.437.050)

          • 2018
          Film Sayısı… 172
          İzleyici Sayısı… 44.635.574
          İzleyici Ortalaması… 259.509
          En Çok İzlenen Film… Müslüm (41.470.804)

          • 2019
          Film Sayısı… 145
          İzleyici Sayısı… 33.790.600
          İzleyici Ortalaması… 233.038
          En Çok İzlenen Film… 7. Koğuştaki Mucize (5.358.135)

          • 2020 (Pandemi Dönemi)
          Film Sayısı… 58
          İzleyici Sayısı… 13.957.721 (Pandemi Dönemi)
          İzleyici Ortalaması… 240.650
          En Çok İzlenen Film… Eltilerin Savaşı (3.630.822)

          • 2021 (Pandemi Dönemi)
          Film Sayısı… 77
          İzleyici Sayısı… 2.907.816
          İzleyici Ortalaması… 37.763
          En Çok İzlenen Film… Aykut Enişte 2 (930.822)

          • 2022
          Film Sayısı… 181 (Pandemi döneminde gösterimi ertelenen filmlerle)
          İzleyici Sayısı… 18.990.972
          İzleyici Ortalaması… 104.922
          En Çok İzlenen Film… Bergen (5.484.798)

          • 2023
          Film Sayısı… 143
          İzleyici Sayısı… 13.960.464
          İzleyici Ortalaması… 97.625
          En Çok İzlenen Film… Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa (2.853.070)

          • 2005
          Film Sayısı... 28
          İzleyici Ortalaması... 397.851
          • 2006
          Film Sayısı... 34
          İzleyici Ortalaması... 417.508
          • 2007
          Film Sayısı... 43
          İzleyici Ortalaması... 257.346
          • 2008
          Film Sayısı... 51
          İzleyici Ortalaması... 426.311
          • 2009
          Film Sayısı... 69
          İzleyici Ortalaması... 250.777
          • 2010
          Film Sayısı... 63
          İzleyici Ortalaması... 352.158
          • 2011
          Film Sayısı... 74
          İzleyici Ortalaması... 280.186
          • 2012
          Film Sayısı... 59
          İzleyici Ortalaması... 325.542
          • 2013
          Film Sayısı... 85
          İzleyici Ortalaması... 293.196

        • 18

          '3391 Kilometre'

          'Organik sinema'ya dönülüp dönülmeyeceğini, sonuçlarının neler olacağını önümüzdeki yıllarda göreceğiz.

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