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        Haberler Sağlık 1 saatte en çok kalori yaktıran 36 mucizevi yöntem! | Sağlık Haberleri

        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem

        Mayo Clinic, 1 saatte en çok kalori yaktıran 36 yöntemi açıkladı. İşte sağlığınızı korumanız için yapmanız gereken o 36 süper yöntem...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 09:00 Güncelleme: 09.06.2024 - 01:06
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        • 1

          Hareket etmek, egzersiz yapmak; hem fiziksel hem de zihinsel sağlık için son derece gereklidir. Mayo Clinic, 1 saatte en çok kalori yaktıran 36 yöntemi açıkladı. İşte kalori yaktıracak o 36 süper yöntem...

        • 2

          Koşmak (8 mil/saat) - 1,074 kalori / 1 saat

        • 3

          İp atlamak - 1,074 kalori / 1 saat

        • 4

          Tekvando - 937 kalori / 1 saat

        • 5

          Kros kayağı - 619 kalori / 1 saat

        • 6

          Balo dansı - 273 kalori / 1 saat

        • 7

          Direnç eğitimi/halter - 455 kalori / 1 saat

        • 8

          Kondisyon aletinde kürek çekme - 546 kalori / 1 saat

        • 9

          Basketbol oynamak - 728 kalori / 1 saat

        • 10

          Paten - 683 kalori / 1 saat

        • 11

          Merdivenlerden koşarak yukarı çıkmak - 819 kalori - 1 saat

        • 12

          Suda egzersiz - 501 kalori / 1 saat

        • 13

          Doğa yürüyüşü - 546 kalori / 1 saat

        • 14

          Beyzbol - 455 kalori / 1 saat

        • 15

          Duvar tenisi - 637 kalori / 1 saat

        • 16

          Su kayağı - 546 kalori / 1 saat

        • 17

          Tenis - 728 kalori / 1 saat

        • 18

          Futbolun bir türü olan 'Flag Football' - 728 kalori / 1 saat

        • 19

          Buz pateni - 637 kalori / 1 saat

        • 20

          Düşük etkili aerobik - 455 kalori / 1 saat

        • 21

          Kayak sporu - 391 kalori / 1 saat

        • 22

          Golf oynamak - 391 kalori / 1 saat

        • 23

          Güç Yogası - 364 kalori / 1 saat

        • 24

          Hatha Yoga - 228 kalori / 1 saat

          Amacı; bedensel, zihinsel ve ruhsal yaşantımıza denge getirmek olan hatha yoga, tüm dünyada ve Türkiye'de en yaygın uygulanan yoga türlerinden biridir. 90 kilo olan bir kişi bir saatte 228 kalori yakar.

        • 25

          Dinç yüzme - 892 kalori / 1 saat

        • 26

          Kano sporu - 319 kalori / 1 saat

        • 27

          Tai Chi - 273 kalori / 1 saat

          Tai Chi, Tao felsefesinin hareketteki uygulama yöntemidir.

        • 28

          Bowling oynamak - 273 kalori / 1 saat

        • 29

          Yüzmek - 528 kalori / 1 saat

        • 30

          Yavaş bir yürüyüş - 255 kalori / 1 saat

          Saatte 3.20 km yol yürümek 90 kilo olan bir kişiye 255 kalori yaktırır.

        • 31

          Voleybol - 364 kalori / 1 saat

        • 32

          Bisikleti yavaşça sürmek / 364 kalori / 1 saat

        • 33

          Sırt çantasıyla yürüyüş - 637 kalori / 1 saat

        • 34

          Koşmak (5 mil/saat) - 755 kalori / 1 saat

        • 35

          Hareketli yürüyüş - 391 kalori / 1 saat

        • 36

          Kondisyon bisikleti - 455 kalori / 1 saat

        • 37

          Tenis - 728 kalori / 1 saat

        • 38

          Yüksek etkili aerobik - 664 kalori / 1 saat

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