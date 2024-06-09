1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
Mayo Clinic, 1 saatte en çok kalori yaktıran 36 yöntemi açıkladı. İşte sağlığınızı korumanız için yapmanız gereken o 36 süper yöntem...
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Hareket etmek, egzersiz yapmak; hem fiziksel hem de zihinsel sağlık için son derece gereklidir. Mayo Clinic, 1 saatte en çok kalori yaktıran 36 yöntemi açıkladı. İşte kalori yaktıracak o 36 süper yöntem...
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Koşmak (8 mil/saat) - 1,074 kalori / 1 saat
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İp atlamak - 1,074 kalori / 1 saat
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Tekvando - 937 kalori / 1 saat
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Kros kayağı - 619 kalori / 1 saat
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Balo dansı - 273 kalori / 1 saat
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Direnç eğitimi/halter - 455 kalori / 1 saat
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Kondisyon aletinde kürek çekme - 546 kalori / 1 saat
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Basketbol oynamak - 728 kalori / 1 saat
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Paten - 683 kalori / 1 saat
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Merdivenlerden koşarak yukarı çıkmak - 819 kalori - 1 saat
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Suda egzersiz - 501 kalori / 1 saat
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Doğa yürüyüşü - 546 kalori / 1 saat
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Beyzbol - 455 kalori / 1 saat
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Duvar tenisi - 637 kalori / 1 saat
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Su kayağı - 546 kalori / 1 saat
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Tenis - 728 kalori / 1 saat
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Futbolun bir türü olan 'Flag Football' - 728 kalori / 1 saat
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Buz pateni - 637 kalori / 1 saat
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Düşük etkili aerobik - 455 kalori / 1 saat
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Kayak sporu - 391 kalori / 1 saat
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Golf oynamak - 391 kalori / 1 saat
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Güç Yogası - 364 kalori / 1 saat
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Hatha Yoga - 228 kalori / 1 saat
Amacı; bedensel, zihinsel ve ruhsal yaşantımıza denge getirmek olan hatha yoga, tüm dünyada ve Türkiye'de en yaygın uygulanan yoga türlerinden biridir. 90 kilo olan bir kişi bir saatte 228 kalori yakar.
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Dinç yüzme - 892 kalori / 1 saat
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Kano sporu - 319 kalori / 1 saat
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Tai Chi - 273 kalori / 1 saat
Tai Chi, Tao felsefesinin hareketteki uygulama yöntemidir.
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Bowling oynamak - 273 kalori / 1 saat
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Yüzmek - 528 kalori / 1 saat
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Yavaş bir yürüyüş - 255 kalori / 1 saat
Saatte 3.20 km yol yürümek 90 kilo olan bir kişiye 255 kalori yaktırır.
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Voleybol - 364 kalori / 1 saat
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Bisikleti yavaşça sürmek / 364 kalori / 1 saat
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Sırt çantasıyla yürüyüş - 637 kalori / 1 saat
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Koşmak (5 mil/saat) - 755 kalori / 1 saat
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Hareketli yürüyüş - 391 kalori / 1 saat
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Kondisyon bisikleti - 455 kalori / 1 saat
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Tenis - 728 kalori / 1 saat
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Yüksek etkili aerobik - 664 kalori / 1 saat