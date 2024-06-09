Van-Bitlis kara yolunda katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
Van-Bitlis kara yolunda yolcu otobüsüyle TIR çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 30 kişi yaralandı.
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Van-Bitlis kara yolu üzerindeki Kuskunkuran Tüneli yakınlarda feci bir kaza meydana geldi.
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Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen Van Gölü firmasına ait yolcu otobüsü ile bir TIR sabah saatlerinde çarpıştı.
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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.
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Kazada otobüs şoförü ve 1 yolcu hayatını kaybederken, 4'ü ağır olmak üzere 30 kişi de yaralandı.
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Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.