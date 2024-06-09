Kartal Kaan: Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik
Haldun Dormen'in yazıp yönettiği; Adile Naşit, Erol Evgin, Nevra Serezli ve Ayşen Gruda gibi isimlerin rol aldığı 'Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın açılışını yapan Kartal Kaan ile konuştuk
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'Müzikal' denilince akla gelen ilk örneklerden olan 'Hisseli Harikalar Kumpanyası', ilk kez 3 Mart 1980'de Şan Tiyatrosu'nda Haldun Dormen yönetmenliğinde sahnelendi.
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'Hisseli Harikalar Kumpanyası'nda; Adile Naşit, Erol Evgin, Nevra Serezli, Mehmet Ali Erbil, Turgut Boralı, İlyas Salman, Erol Günaydın ve Ayten Erman gibi isimler rol almıştı.
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Bestesi Melih Kibar'a şarkı sözleri Çiğdem Talu'ya ait olan gösterinin açılışını ise; "Hisseli Harikalar Kumpanyası açıyor perdesini, Harikalar dünyası burası herkese neşe saçıyor" sözleriyle Kartal Kaan yapıyordu.
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Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat süren Kartal Kaan ile müzikal yolculuğunu ve şimdilerde neler yaptığını konuştuk.
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Annesiyle babası öğretmen olan Kartal Kaan, babasının tayini nedeniyle çocuk yaşlarında Antalya'ya yerleştiklerini söyledi. Mardin doğumlu olan şarkıcı, arkadaşlarının desteğiyle müziğe yönelmiş.
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Kartal Kaan müzik serüveniyle ilgili şunları aktardı: 1969'da müziğe başladım. 1970-1972 yılları arasında dans müziği şarkıcısı olarak çeşitli yerlerde sahne aldım. Çemberlitaş Belediye Konservatuarı Şan Bölümü'nden mezun oldum. Müzik yolculuğunda tanıştığım meslektaşlarımla 'Yaprak & Yonca' adlı grubu kurduk. Bir dönem çok popüler olan Samatya'daki Nil Düğün Salonu’nda sahne alıyorduk.
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Askerden döner dönmez Şanar Yurdatapan ve Atilla Özdemiroğlu'nun ortaklığındaki Şat Yapım bünyesinde plaklarımız çıkınca ünümüz de artmaya başladı. Sonrasında Sezen Aksu ve Melike Demirağ ile Anadolu turnelerimiz başladı.
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Kartal Kaan'ın ilk müzikal deneyimini ise 1979'da 'Yedi Kocalı Hürmüz' ile yaşamış. Atilla Özdemiroğlu'nun, kendisine 'Senin sesine ihtiyacımız var' diyerek teklifte bulunduğunu söyleyen Kaan, Erol Günaydın’ın da rol aldığı bu müzikalde sahneye çıktı. Müzisyen, 'Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın kadrosuna dâhil olmasında 'Yedi Kocalı Hürmüz'deki performansının etkili olduğunu ifade etti.
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"KUMPANYA'NIN 'ÇIĞIRTKAN'I OLDUM"
Oyuncu, 'Hisseli Harikalar Kumpanyası' hakkında; "Mersin'de bir otelde sahne almıştım. Orada tesadüfen Haldun Dormen ile tanıştık. 'Yedi Kocalı Hürmüz'de beğenmiş beni. Büyük bir keyifle kabul ettim ve kumpanyanın 'Çığırtkan'ı oldum. Dev bir kadromuz vardı. Çok büyük ilgi gördük. Müzikal yapmak büyük bir özveri istiyordu. Müzik, dans ve oyunculuğu bir bütün olarak sergiliyorsunuz. Bizim için para ikinci plandaydı. Kendini tatmin edip, kendini göstermenin gerektiği yıllardı. Başarımızda Egemen Bostancı'nın da büyük rolü var" dedi.
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'Hisseli Harikalar Kumpanyası'nda 'harika bir ortamın' olduğunu söyleyen Kartal Kaan, ancak son provalarda Haldun Dormen'i sinirlendirdiklerini anlattı.
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Şarkıcı; "Kumpanyanın son zamanlarına gelmiştik. Provalara Haldun Dormen gizlice gelip bizi izlemiş. O kadar çok oynamışız ki oyunu, artık herkes kendi repliklerine bir şey eklemeye başlamıştı. Haldun Dormen oyun sonrasında yanımıza geldi, 'Bu benim oyunum olamaz' dedi ve çöp kutusuna hızlı bir tekme attı. Onun gibi naif bir karakteri kızdırmıştık ama güzel bir anektod olarak bizlerde kaldı" şeklinde sözlerini sürdürdü.
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İKİ YILDA 500 OYUN
Kartal Kaan, iki yılda 500 oyun sahnelediklerini belirterek; "Şan Tiyatrosu'nun gişesinden Taksim Meydanı'na kadar bilet kuyruğu olduğunu gözlerimle gördüm. Bunun karşılığını da hem maddi, hem de manevi yönden aldık. Tabi zamanla kayıplarımız oldu. Daha sonra her şeyin bittiği gibi o da bitti" ifadelerini kullandı.
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Kartal Kaan, bu müzikalin ardından 1982'de bu kez de Nevra Serezli ve Suna Pekuysal ile 'Geceye Selam' müzikalinde sahne almış. Kartal Kaan; "Oyunu, Banker Kastelli’nin vakfı destekliyordu. 1983 yılında Kastelli yurt dışına kaçınca, müzikali 100'üncü sahnede bitirmek zorunda kaldık" dedi.
Kartal Kaan, ilk aktörlük deneyimini ise 1982'de yaşamış. Adile Naşit, Münir Özkul, Hulusi Kentmen ve Ayşen Gruda'nın da rol aldığı 'Şıngırdak Şadiye'de oynamış.
Kartal Kaan, "Kariyerinizle ilgili bir pişmanlığınız var mı? sorusuna; "İşimin üzerine çok fazla düşmedim. Hırslı bir insan olmadım hiç ama yaptığım işin de her zaman hakkını vermeye çalışmışımdır" yanıtını verdi.
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Kartal Kaan, müzikal hayatına devam ederken bir yandan da albüm çalışmalarını sürdürdü. 'Köy Düğünü' ve 'Meyhanenin Kanunu' isimli şarkılarıyla adından söz ettirdi.
Pek çok dizide de rol alan müzisyen, bir döneme damga vuran 'Süper Baba' dizisinin 20 bölümünde rol aldığını sözlerine ekledi.
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Kaan Kartal ayrıca; "Herkes sanatçı değil, artık herkese 'sanatçı' deniyor. Ben de kendime 'sanatçı' diyemem. Ben yorumcuyum, şarkıcıyım, oyuncuyum" ifadelerini kullandı.
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ANTALYA'DA PANSİYON İŞLETTİM
Yaşamını İstanbul ve Antalya'da sürdürdüğünü söyleyen 73 yaşındaki müzisyen, sahne yaşamına devam ediyor: Baba tarafım Antalyalı olduğu için sık sık oraya gidip geliyorum. Bir dönem Antalya'da pansiyon işlettim ama orada da akşamları konser veriyordum. Sahneden kopmam münkün değil. Belediyelerin düzenlediği Cumhuriyet'in 100'uncu yılı şenliklerinde Nur Yoldaş ile sahne aldım. Yine yerel yönetimlerin düzenlediği ve yaklaşık 15 yıldır süren Ramazan eğlencelerinde sahnelerimiz oluyor.