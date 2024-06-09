Emir İçgören, Ayşegül Kuru ile ilk kez görüntülendi
Oyuncu Zeynep Beşerler ile iş insanı Emir İçgören, 10 yıllık evliliklerini nisan ayında sonlandırmıştı. İçgören'in Beşerleri, taşarımcı Ayşegül Kuru ile aldattığı ileri sürülmüştü. Bebek'teki bir mekânda objektiflere yansıyan İçgören ile Kuru, gazetecileri fark edince panik olup ne yapacağını şaşırdı
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2013'te nikâh masasına oturan Zeynep Beşerler ile Emir İçgören, oğulları Kerem'i 2016'da kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Fakat çift, 10 yıllık evliliklerini 2024'ün Nisan ayında sürpriz bir şekilde tek celsede sonlandırmıştı. İkilinin evliliği ihanet nedeniyle sona erdiği, İgören'in Beşerler'i tasarımcı Ayşegül Kuru ile aldattığı iddia edilmişti.
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İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER
Tüm bunların ardından Emir İçgören ve Ayşegül Kuru, ilk kez birlikte objektiflere yansıdı. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Boşanma sonrası Emir İçgören ile Ayşegül Kuru, Bebek'teki bir mekânda eğlendi. İkili, basın mensuplarını fark edince ne yapacağını şaşırdı.
Flaşların patlamasıyla bir anda panik olan Emir İçgören ve Ayşegül Kuru, masanın altına saklandı. Eliyle yüzünü gizlemeye çalışan Kuru, görüntülenmek istemezken, İçgören ise hemen masanın altından kalkıp oradan uzaklaştı.
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Bir süre mekânın dışında telefonla konuşan Emir İçgören, daha sonra çareyi tekrar Ayşegül Kuru'nun yanına gitmekte buldu.
Emir İçgören ve Ayşegül Kuru, daha sonra eğlenmeye mekânın iç kısmında devam etti.
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