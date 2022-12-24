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Muşmula, Latince adı Mespilus germanica olan gülgillerin bir alt familyası Amygdaloideae’ya ait bir ağaçtır. Anavatanı Japonya olan muşmula, Güney Batı Asya, Türkiye ve Balkanlarda doğal bir şekilde yetişir. Halk arasında döngel adıyla da bilinen muşmula, ülkemizde Karadeniz ve Marmara çevresinde bir yayılış göstermekle birlikte her bölgede yetişir. Tam bir şifa deposu olan ama diğer yandan tadı sebebiyle gerektiği ilgiyi göremeyen muşmula olgunlaştıktan sonra kahverengiye dönen ve bolca çekirdeği olan tatlı ekşi bir tada sahip meyvedir. Muşmula, içeriğinde çokça A ve C vitamine sahip, bunun yanında demir, kalsiyum, folik asit, potasyum ve besin fili açısından oldukça zengin olan bir meyvedir. Peki muşmula ne zaman toplanır, döngel nasıl olgunlaşır? Muşmula ağacı kaç yılda meyve verir? İşte muşmula ile ilgili tüm bilinmeyenler…

Muşmula Ne Zaman Toplanır?

Muşmula, mayıs ve haziran aylarında çiçeklenmeye başlar. Yaz mevsimi boyunca çekirdekli bir yapıya sahip olan kahverengi meyveler olgunlaşır. Peki döngelin olgunlaştığını nasıl anlarız? Döngel diğer meyvelerden farklı bir özelliğe sahiptir. Sonbahar mevsiminin sonlarına doğru Ekim-Kasım aylarında tam olgunlaşmadan toplanır. Bu haliyle muşmula sert, ekşi ve kekremsi bir tada sahiptir. Bu şekilde sert bir yapıya sahip olan muşmula, saman veya kağıtla kaplı hava alabilen ahşap kutularda, karanlık ve serin bir yerde saklanır ve olgunlaşması beklenir. Olgunlaştığında yumuşar ve rengi koyu kahverengiye döner. Olgunlaşmadan yenilmesi olanaksız olan meyvenin, olgunlaştıktan sonra suda bekletilerek uzun ömürlü olması sağlanır. Meyve, sağlıklı ve tatlı bir atıştırmalık isteyenler için balla da tüketilebilir.

Muşmula Ağacı Kaç Yılda Meyve Verir?

Muşmula, kışın yaprağını döken, dalları dikenli ve iki üç metre büyüyebilen çalı formunda bir ağaçtır. Tüylü yaprak yapısına sahip olan muşmulanın yaprakları sonbaharda dökülmeden önce kırmızıya döner. Tohumları kasım ayında olgunlaşmaya başlayan muşmula, sıcak bir yaz ve çok sert geçmeyen bir kışa sahip bölgeleri sever. Hafif asitli toprak yapısı ve bol güneş alan kuru yerlerde verimliliği artar. Muşmula uygun toprak yapısı ve iklime sahip bölgelerde ekildikten 3 yıl sonra meyve vermeye başlar. İklim ve toprak yapısının yanında muşmula ağacı yetiştirmek isteyenlerin dikkat etmesi gereken birtakım özellikler şunlardır:

İyi bakıldığında 4-6 metreye kadar ulaşabilen muşmula sürekli sulanmaktan hoşlanmaz. Bunun yanında toprak nemini de kaybetmemelidir. Dengeli bir sulama olmadır.

Toprakta vitamin ve mineral eksikse takviye yapılmalıdır.

Yapraklarına bahar aylarında tırtıl ve zararlılardan korumak için gübreleme yapılmalıdır.

Aşılama yöntemi ile çoğaltılır.

Muşmula çiçeklenmeye başladığında, çiçekleri zararlılardan korumak ve çiçek verimliğini arttırmak için yanına başka ağaçlar da dikilebilir.

Budama ağacın ömrünü uzatmak ve verimliliğini arttırmak için son derece önemli bir uygulamadır. Muşmula ağacının budaması sonbahar aylarında meyve hasat edildikten sonra yapılmalıdır.

Muşmula Hangi Ayda Toplanır?

Muşmula yılın son meyvesi olarak da anılır. Mayıs-Haziran aylarında olgunlaşmaya başlayan Muşmula meyvesi Ekim-Kasım aylarında hasat edilir. Düzenli bakım, dengeli sulama ve iyi bir budamayla muşmulanın verimliliğini her yıl arttırabilirsiniz.