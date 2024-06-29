Genç sporcu evinin önünde ölü bulundu!
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Beçin Mahallesi'nde yaşayan ve fitness sporuyla ilgilenen Bahtiyar Bahar, sokakta ölü bulundu. Bahar'ın ani ölümü, ailesi ve sevenlerini derinden üzerken, olayla ilgili soruşturma sürüyor
Muğla'da olay, Milas ilçesi Beçin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalle sakinlerinin yolda hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İHA'da yer alan habere göre hhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede gencin hayatını kaybettiğini tespit etti.
KİMLİĞİ SAPTANDI SPORCU ÇIKTI
Olay yerinde yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin fitness sporcusu Bahtiyar Bahar olduğu öğrenildi. Bahar’ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsiye gönderildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Bahar’ın ani ölümü, ailesi ve sevenlerini derinden üzerken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.