Pandemi sürecinin getirdiği zorluklar ve hâlâ dünyanın birçok bölgesinde devam eden önemli seyahat kısıtlamalarının devam etmesi sebebiyle MSC Cruises daha önce aldığı filo çapındaki operasyon durdurma kararını 31 Temmuz 2020’ye kadar uzattığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, bu tedbirden etkilenen konuklara, 2021 yılının sonuna kadar geçerli olmak üzere, iptal edilen seyahatleri için ödedikleri tutarın tamamını seçtikleri bir yolculuğa gelecek seyahat kredisi olarak aktarma seçeneği sunulduğu belirtildi.
Buna ek olarak, 1 Ağustos ve 31 Ekim 2020 tarihleri arasındaki tüm rezervasyonlar da “Esnek Seyir Programı”na dahil edilerek, konukların seyahatlerini 31 Aralık 2021 tarihine dek, orijinal seyir tarihinden 48 saat öncesine kadar veya Fly & Cruise paketleri için uçuş tarihinden 96 saat öncesine kadar gelecekteki bir tarihe yeniden planlamasına olanak tanımış olacak.
MSC Cruises ayrıca, şu anda yapım aşamasında olan iki yeni gemisi ve yeni limanların da dahil edildiği bir dizi zenginleştirilmiş rotalarını içeren yeni 2021 Yaz Programını da yeniden duyurdu.
MSC Cruises CEO'su Gianni Onorato, "Operasyonlarımızın durdurulmasını uzatma kararını alırken, misafilerimizin seyahat hayallerini ve gelecek yılki tatillerini planlama isteklerini bildiğimiz için de geleceğe bakmamız önemlidir. Bu sebeple, 2021 için yaz rotalarımızı da kesinleştirdik. Gemilerimiz, zamanı geldiğinde, aşamalar halinde, bölgelere göre değişkenlik gösteren ilgili ulusal ve uluslararası sağlık ve diğer düzenleyici otoritelerin rehberliğine ek olarak yakında açıklayacağımız sağlık ve güvenliğe odaklanan yeni bir işletim protokolünün desteği ile hizmete geri dönecek. Bu şekilde, kademeli olarak tüm gemilerimiz, 2021 yaz sezonunun başlangıcına kadar denizlere dönecek" dedi.
Şirket filosunda bulunan 17 geminin yanı sıra, halen yapım aşamasında olan MSC Virtuosa ve MSC Seashore dahil toplam 19 adet geminin 2021 yaz sezonunda hazır olacağı kaydedildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!