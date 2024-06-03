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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam MSB, 25 bin uzman erbaş alacak - İş-Yaşam Haberleri

        MSB, 25 bin uzman erbaş alacak

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığına 25 bin uzman erbaş alınacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 19:48 Güncelleme: 03.06.2024 - 19:48
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        MSB, 25 bin uzman erbaş alacak
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 Yılı 2. Dönem Uzman Erbaş Temini Başvuru Kılavuzu yayımlandı.

        BAŞVURULAR NE ZAMAN?

        Bakanlığın "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden yapılacak başvurular, 30 Haziran saat 23.59'da sona erecek.

        Fotoğraf: AA

        Uzman erbaş temin faaliyetleri, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen kontenjan dahilinde "piyade, tank, topçu, hava savunma, istihkam, muhabere, ulaştırma, bakım, ikmal, mühimmat, sıhhiye ve veteriner" sınıflarında olacak.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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