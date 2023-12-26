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        Haberler Ekonomi Otomobil Motosiklette 6001 oyunu - Otomobil Haberleri

        Motosiklette 6001 oyunu

        Motosiklet satışlarına getirilen '6+6' kısıtlaması, sıfır kilometre motosiklet alarak daha yüksek fiyattan ikinci el olarak satmaya çalışan fırsatçıların yeni yöntemler aramasına yol açtı. İkinci el ilan sitelerinde düzenleme öncesi sıfır kilometre olarak verilen motosiklet ilanlarının, düzenlemenin ardından ise '6001 km' şeklinde değiştirildiği görüldü. Önceki hafta Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, satın alınan sıfır kilometre motosikletlerin, otomobilde de olduğu gibi, 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan ikinci el satışı engellenmişti. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        yyildiz@htgazete.com.tr
        Giriş: 26.12.2023 - 11:48 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:48
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        Motosiklette 6001 oyunu
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        İkinci el otomobil satışlarına getirilen '6+6' kısıtlaması, Aralık ayında motosikletler için de uygulanmaya başlandı.

        13 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, satın alınan sıfır kilometre motosikletlerin de 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan ikinci el satışı mümkün olmayacak.

        Bu kapsamda, aynı otomobilde olduğu gibi, düzenlemeye aykırı ikinci el motosiklet ilanları da inceleme kapsamına alınarak, gerek duyulması halinde söz konusu ilan sahiplerine para cezası uygulanabilecek.

        İşte bu durum, fırsatçıların da yeni yollara başvurmasına yol açtı.

        İkinci el ilan sitelerinde düzenleme öncesi sıfır kilometre olarak verilen motosiklet ilanlarının, düzenlemenin ardından ise '6001 km' şeklinde değiştirildiği görüldü.

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        Yaptığımız araştırma sonucu, bu ilanlardaki birçok motosikletin gerçekte sıfır kilometre veya sıfır kilometreye yakın olduğunu, fakat satıcıların düzenlemeye takılmamak adına ilanları '6001 km' olarak verdiğini tespit ettik.

        MAĞDURİYET ENDİŞESİ

        Öte yandan, Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelikte motosiklet satışlarına getirilen 6 bin kilometre sınırı, sektörde tartışma yarattı.

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        Motosiklet markalarının temsilcileri, motosikletin otomobil gibi her hava şartında kullanılamadığını ve motosiklet ile gidilen mesafelerin de otomobillere göre daha düşük olduğunu belirtiyor.

        Dolayısı ile, motosiklet kullanıcılarının 6 bin kilometreyi doldurmasının 6 ayda zor olduğu, hatta 2 yılı bile bulabileceği aktarılıyor. Sektör yetkilileri, bu durumun bir takım mağduriyetler yaratabileceği uyarısında bulunuyor.

        'FİYATLARIN DÜŞMESİ SAĞLANACAK'

        Yönetmeliğin çıktığı gün Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk de, düzenleme ile motosikletin artık yatırım aracı olmaktan çıktığını belirtmişti.

        Öztürk, "Artan enflasyon sonrasında otomotiv ile paralel olarak motosikletin de bir yatırım aracına dönüşmesi zaten bir süredir devam ediyordu. Uygulama ile ikinci el olarak satılan motosiklet fiyatlarının sıfır motosiklet fiyatlarını geçmesinin engellenecek ve fiyatların düşmesi sağlanacak" ifadelerini kullanmıştı.

        MOTED: 'BİREYSEL SATICILARI KAPSAMIYOR'

        Öte yandan, yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Ticaret Bakanlığı ile MOTED'in bir görüşme yaptığını da aktaran Öztürk, "İkinci el kara taşıtları yönetmeliğine göre, bireysel kullanıcılar otomobilde olduğu gibi bir takvim yılı içinde 3 adet motosiklet alıp satabilir. MOTED olarak Ticaret Bakanlığı ile yaptığımız görüşmede, bu satış sırasında bireysel kullanıcılarda kilometre veya süre şartının aranmayacağını öğrendik. Fakat, aynı yıl içinde yapılacak dördüncü motosiklet satışında ise, satıcı kişi ticari bir kuruluş olarak değerlendirilecek ve noterlerde araç devrini yapması dijital olarak engellenecek" dedi.

        2023'ü ikinci el satış kısıtlaması ile kapatmaya hazırlanan motosiklet sektörü, 2024'te ise B sınıfı ehliyetle 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanım iznini bekliyor.

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