Motosiklet tutkunları Motobike İstanbul'da buluştu

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Türkiye motosiklet sektörü Motobike İstanbul 2024'te bir araya geldi. Motosiklet markaları en yeni modellerini motosiklet tutkunlarıyla fuarda buluşturdu.

Türkiye ve çevresinin en büyük motosiklet, bisiklet ekipman ve aksesuarları fuarı unvanını taşıyan etkinlikte markaların elektrikli modelleri de yer aldı.

Motosiklet satışları otomobili solladı Haberi Görüntüle

Fuara, 6 segmentte 24 farklı model ve toplam 29 motosikletle katılan BMW Motorrad, fuarda yeni CE 02, S 1000 XR ve M 1000 XR modellerini ilk kez sergiliyor.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, fuarda yaptığı konuşmada, Türkiye'de motosiklet satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 130'un üzerinde artarak 957 bin seviyesine ulaştığını ve fuara gösterilen büyük ilginin de talebin artarak devam edeceğini gösteren önemi bir işaret olduğunu söyledi.

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'PAZAR 1 MİLYONU AŞAR'

Motosikletin şehir içi ulaşımının en önemli unsurlardan biri haline geldiğini belirten Tiftik, "Son yıllarda büyük şehirlerdeki trafik yoğunluğu, hızlı ulaşım ihtiyacı ve park yeri sorunları özellikle 500cc’ye kadar olan segmentte rekorlar getirdi. Bu talepten elektrikli modeller de payını aldı. 2023 senesinde elektrikli scooter ve motosiklet satışları 173 bin seviyelerine geldi. Bu da toplam satışlar içerisinde yüzde 18'lik bir pay anlamına geliyor. Motosiklet kategorisindeki elektrifikasyon dönüşümü hızının otomobillerden daha hızlı gerçekleştiğini söyleyebiliriz. 2023'ü hedeflerimizin üzerinde bir performansla toplamda 4.628 adet motosiklet satışı ile tamamladık. Bunun üçte birini tamamen elektrikli Maxi Scooter modelimiz BMW CE 04 oluşturdu" dedi.

Motosiklet pazarı açısından tarihi bir rekorla kapanan 2023'ün ardından satışların 2024'e de kuvvetli bir başlangıç yaptığını söyleyen Tiftik, "Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48 oranında artış yaşandı. Motosiklete olan ilgilinin sene boyunca artmaya devam edeceğini ve pazarın milyon eşiğini rahat aşacağını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı. ÜRÜN GAMINI MOTOSİKLET SEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNDU Suzuki Motosiklet, Motobike İstanbul’da GSX-8R modelini ilk kez görücüye çıkardı. GSX-8R’ın kalbinde yüksek performanslı 776 cc’lik, sıvı soğutmalı DOHC motor yer alıyor. 8500 d/d’da maksimum 83 PS güç üreten motor, 6800 d/dak’da 78 Nm maksimum tork üretiyor.

Japon üretici, fuarda Hayabusa, 1000 GT, 1000R, DL 1050, DL 800, DL 650 ve 800 cc’lik GSX-8S modellerini de sergileyiyor. REKLAM Suzuki ayrıca scooter segmentindeki Burgman 400’ün yanı sıra Burgman 125, Address 125 ve Avenis 125 scooter seçeneklerini de fuarda meraklılarıyla buluşturuyor. YENİ MODLLERİ İLK KEZ FUARDA SERGİLENDİ İtalyan motosiklet üreticisi Moto Guzzi de, Motobike İstanbul 2024’te ürün gamını motosiklet severlerin beğenisine sunuyor. Marka, Stelvio modelini Türkiye’de ilk kez fuarda görücüye çıkardı. V100 Mandello ve Mandello S, V7 Special, V7 Stone Corsa, V85 Guardia di Onore, V85 TT ve V9 Bobber Special Edition modelleri de katılımcıların beğenisine sunuluyor.

Stelvio, ismini motosiklet dünyasının ünlü lokasyonlarından biri olan, 48 keskin virajla iki vadiyi birbirine bağlayan Alpler’deki ünlü dağ geçidinden alıyor. Stelvio, 8.700 dev/dk'da 115 HP güç ve 6.750 dev/dk'da 105 NM tork üretiyor. Maksimum torkun yüzde 82'si 3.500 dev/dk'da üretiliyor. Motosiklette kullanılan 6 ileri şanzımanın yeniden tasarlanarak, daha yumuşak vites geçişleri sağlandığı açıklandı. MOBİLİTE ÇÖZÜMÜNÜ TANITTI Avrupalı mobilite markası Silence, S01 ve S02 modellerinin ardından nano araç segmentinde ilk ve tek klimalı seçenek olarak dikkat çeken S04 modelini, Türkiye'de ilk kez defa Motobike İstanbul'da sergiledi. REKLAM Bavul tipindeki taşınabilir bataryalarıyla şarj edilebilen Silence'ın S04 modeli, yaz aylarında klimalı versiyonuyla satılmaya başlanacak.

Silence S04’de, 5 fasılalı ön silecek, 155/65 R14 lastikler ve full LED farlar, 7 inçlik dijital TFT sürücü bilgi ekranı, çok fonksiyonlu direksiyon simidi, akıllı telefonların dikey veya yatay kullanımlı yerleştirilebildiği tutamaç, kalorifer, klima, uygulama (APP) üzerinden kontrol edilebilen elektrikli camlar, ses sistemi ve bluetooth gibi donanımlar mevcut. 45 veya 90 km/s’lik maksimum hız seçenekleriyle üretilen Silence S04, 149 km’ye kadar elektrikli menzil sunabiliyor. OTOMOBİL EHLİYETİ İLE KULLANMA İZNİ Şubat ayında Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik ile B sınıfı otomobil ehliyeti ile 125cc'ye kadar motosiklet kullanılabilmesinin önü açılmıştı. Otomobil ehliyetine '125 cc' izni Haberi Görüntüle Sektör yetkilileri, düzenlemeyi memnuniyetle karşılarken, pazarın önümüzdeki yıllarda büyüme hızının artabileceğini ifade ediyor.