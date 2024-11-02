Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.885,00 %0,24
        DOLAR 34,3263 %0,20
        EURO 37,2290 %-0,35
        GRAM ALTIN 3.018,55 %-0,07
        FAİZ 44,67 %0,29
        GÜMÜŞ GRAM 35,82 %-0,41
        BITCOIN 69.589,00 %0,57
        GBP/TRY 44,4174 %0,27
        EUR/USD 1,0834 %-0,46
        BRENT 73,10 %0,40
        ÇEYREK ALTIN 4.935,33 %-0,07
        Haberler Ekonomi Enerji Motorine indirim, LPG'ye zam - Enerji Haberleri

        Motorine indirim, LPG'ye zam

        Akaryakıt fiyatlarında dün gece itibariyle değişim gerçekleşti. Motorinde 12 kuruşluk indirim, LPG'de ise 71 kuruşluk zam yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2024 - 10:00 Güncelleme: 02.11.2024 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motorine indirim, LPG'ye zam
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akaryakıt fiyatlarında değişim yaşandı. Dün gece itibariyle geçerli olmak üzere motorine 12 kuruşluk indirim, LPG'ye ise 71 kuruşluk zam yapıldı.

        Güncel litre fiyatları şöyle:

        İstanbul Avrupa yakası

        Benzin: 42.84 TL

        Motorin: 42.81 TL

        LPG : 26.03 TL

        İstanbul Anadolu yakası

        Benzin fiyatı: 42.72 TL

        Motorin: 42.75 TL

        LPG: 25.49TL

        Ankara

        Benzin: 43.26 TL

        Motorin: 43.36 TL

        LPG: 26.04 TL

        İzmir

        Benzin: 43.70 TL

        Motorin: 43.85 TL

        LPG: 26.04 TL

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Akılalmaz olay! Yaşlı kadını 1 yılda 33 milyon TL dolandırdılar!
        Akılalmaz olay! Yaşlı kadını 1 yılda 33 milyon TL dolandırdılar!
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        DSÖ: 2023'te 8.2 milyon kişiye tüberküloz teşhisi konuldu
        DSÖ: 2023'te 8.2 milyon kişiye tüberküloz teşhisi konuldu
        Birçok kadının beyanıyla... Cildiye doktoru tacizden tutuklandı!
        Birçok kadının beyanıyla... Cildiye doktoru tacizden tutuklandı!
        Refüje çarpan otomobil hastane bahçesine düştü! 3 gencin feci ölümü!
        Refüje çarpan otomobil hastane bahçesine düştü! 3 gencin feci ölümü!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Kaybolan 6 yaşındaki Şirin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
        Kaybolan 6 yaşındaki Şirin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Bu haftanın öne çıkanları
        Bu haftanın öne çıkanları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Herkes için adalet'
        'Herkes için adalet'
        "Soğuk damla" İspanyayı kasıp kavurdu!
        "Soğuk damla" İspanyayı kasıp kavurdu!
        Sis ve pusa dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
        Sis ve pusa dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
        UEFA'dan Mourinho'ya ceza!
        UEFA'dan Mourinho'ya ceza!
        Habertürk Anasayfa