Benzin fiyatlarına 15 Temmuz itibarı ile yeni bir zam geldi. Piyasalardaki son dakika gelişmelerinin ardından yeni benzin fiyatları belli oldu. 30 lira sınırına dayanan benzin fiyatlarına ilişkin başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere son bilgileri bir araya getirdik...