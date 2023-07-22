Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu ve kaç TL zam geldi? 22 Temmuz benzin ve motorin
Benzin ve motorin fiyatları bir kez daha günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşın merakla araştırdığı konuya ilişkin önemli bir gelişme daha yaşandı ve fiyatlara bir kez daha zam geldi. Peki benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 Temmuz tarihi itibariyle başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yeni benzin ve motorin fiyatları...
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Benzin fiyatlarına 22 Temmuz itibarı ile yeni bir zam geldi. Piyasalardaki son dakika gelişmelerinin ardından yeni benzin fiyatları belli oldu. 35 lira sınırına dayanan benzin fiyatlarına ilişkin başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere son bilgileri bir araya getirdik...
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MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA DEV ZAM GELDİ!
Son günlerde yaşanan dolar kuru ve brent petrol fiyatlarındaki artış beraberinde akaryakıt fiyatlarında zam beklentisini getirdi.
21 Temmuz Cuma günü itibarıyla motorinde 1 lira 55 kuruşluk zam yapıldı.
Zam pompa fiyatlarına yansıdı. Benzin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 33.92 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 34.05 liradan satılıyor.
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İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 22 TEMMUZ 2023
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 33,99 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 33,81 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 13,98 TL
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İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,03 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 33,87 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 13,56 TL
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ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 34,55 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 34,37 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 13,99 TL
İZMİRAKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 34,56 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 34,49 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 13,99 TL