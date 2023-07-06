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Geçtiğimiz gece yarısından itibaren motorin fiyatlarına zam, LPG fiyatlarına indirim geldi. Benzin fiyatları ise değişmedi. Gelen zammın ardından gözler güncel akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Peki, benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 6 Haziran benzin ve motorin fiyatları...