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        Haberler Bilgi Ekonomi Mopaş Marketçilik MOPAS halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, halka arza kaç kişi katıldı, ilk BIST işlem tarihi

        Mopaş Marketçilik halka arz sonuçları açıklandı! Mopaş Marketçilik kaç lot verdi?

        Mopaş Marketçilik halka arz sonuçları açıklandı. 200 binden fazla yatırımcının katıldığı halka arzda 57 milyon 330 bin lot dağıtıldı ve 2 milyar TL büyüklük ile firmanın yüzde 21'i halka açıldı. Peki, Mopaş Marketçilik kaç lot verdi? İşte, Mopaş Marketçilik halka arz sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 09:30 Güncelleme: 24.01.2025 - 09:30
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        • 1

          2 milyar TL büyüklük ile halka arz olan Mopaş Marketçilik halka arz sonuçları açıklandı. Firmanın halka arzına 200 binden fazla kişi katıldı ve toplamda 57 milyon 330 bin lot dağıtımı yapıldı. 'MOPAS' kodu ile borsada işlem görecek firma kazanacağı fonun en büyük kısmını yeni mağaza yatırımı için kullanacak. İşte, Mopaş Marketçilik halka arz sonuçları...

        • 2

          MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

          Firma toplamda 57 milyon 330 bin lot dağıttı. Kişi başına 3.290 TL değerinde 94 lot düştü. Halka arza toplamda 235 bin 408 kişi katıldı.

        • 3

          MOPAŞ MARKETÇİLİK HİSSE FİYATI NEDİR?

          Mopaş Marketçilik hisse fiyatı 35 TL olarak belirlendi.

        • 4

          MOPAŞ MARKETÇİLİK NE ZAMAN BIST'TE İŞLEM GÖRECEK?

          Firmanın BIST işlem tarihi henüz netleşmedi.

        • 5

          MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

          Yüzde 40-45 Yeni mağaza yatırımları.

          Yüzde 15-20 GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımları.

          Yüzde 15 Tarımsal yatırımlar.

          Yüzde 15 İşletme sermayesi.

          Yüzde 10 E-ticaret ve teknoloji yatırımları.

        • 6

          MOPAŞ MARKETÇİLİK NE ZAMAN TALEP TOPLADI?

          Firma 21-22-23 Ocak 2025 tarihinde talep topladı.

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