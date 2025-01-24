2 milyar TL büyüklük ile halka arz olan Mopaş Marketçilik halka arz sonuçları açıklandı. Firmanın halka arzına 200 binden fazla kişi katıldı ve toplamda 57 milyon 330 bin lot dağıtımı yapıldı. 'MOPAS' kodu ile borsada işlem görecek firma kazanacağı fonun en büyük kısmını yeni mağaza yatırımı için kullanacak. İşte, Mopaş Marketçilik halka arz sonuçları...