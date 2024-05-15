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        Haberler BBC Dünya Mona Lisa: Tablonun nerede yapıldığına dair gizem çözüldü mü?

        Mona Lisa: Tablonun nerede yapıldığına dair gizem çözüldü mü?

        Jeolog ve Rönesans dönemi sanat tarihçisi Ann Pizzoruso, tablonun sırlarından birini; Mona Lisa'nın arka planındaki yerin sırrını çözdüğüne inanıyor.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 15.05.2024 - 07:27 Güncelleme: 15.05.2024 - 07:27
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        Mona Lisa: Tablonun nerede yapıldığına dair gizem çözüldü mü?
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        mona lisa

        Getty Images

        Mona Lisa, Leonardo Da Vinci tarafınsan 1503-1506 yılları arasında yapılmıştı

        Dünyanın en ünlü tablolarından biri olsa da, hâlâ gizemle kaplı.

        Leonardo da Vinci'ni eseri Mona Lisa, en çok gizemli gülümsemesiyle biliniyor ve yapılmasının üzerinden 500 yıldan uzun bir süre geçmiş olsa da, hâlâ tablonun birçok unsuru hakkındaki sorular yanıtsız.

        Şimdiyse jeolog ve Rönesans dönemi sanat tarihçisi Ann Pizzoruso, tablonun nerede yapıldığı konusundaki sırrı çözdüğüne inanıyor.

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        Pizzoruso uzmanlığını, portrede yer alan manzarayı tespit etmekte kullandı. Tablonun arka planına yer alan 14. yüzyıl yapımı köprü, buranın kuzeybatı İtalya'daki Lombardiya bölgesinde yer alan Como Gölü'nün kıyısındaki Lecco kenti olduğuna işaret ediyor.

        Pizzoruso bulgularını geçtiğimiz günlerde İtalya'nın kuzeyinde yapılan bir konferansta sundu.

        Her iki uzmanlık alanını da birleştiren bilim insanı, Leonardo'nun sadece bir sanatçı değil "büyük bir jeolog" da olduğunu söylüyor.

        "Da Vinci'yi jeolojinin babası olarak görüyorum. Leonardo'nun özelliklerinden biri jeolojik doğruluğu. Tablolarında kayaların ve bitki örtüsünün olduğu yerlere bakıyorsunuz ve hepsi tamamen doğal, tamamen tanınabilir. Özelliklerinden biri de bu."

        Visitors take pictures in frront of Mona Lisa after it was returned at its place at the Louvre Museum in Paris on October 7, 2019.

        Getty Images

        Dünyaca ünlü tablo, Paris'teki Louvre Müzesi'nde.

        Pizzoruso, Da Vinci'nin ayak izlerini 500 yıl önce ziyaret ettiği bilinen yerlere kadar takip ettiğini belirtiyor.

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        "Tablolarına, çizimlerine bakıyorum ve bu kadar süre sonra bile hâlâ o manzarayı görebiliyorum."

        Sanat tarihçileri, yüzyıllar boyunca Mona Lisa tablosundaki köprüyü tespit etmeye çalıştı. Bu tür köprüler, çok sayıda İtalyan kentinde görülebiliyor.

        "Herkesin sadece köprülere baktığını gördüm. Bu, Mini Cooper bir araba aramak gibi. İtalya'nın her yerindeler. Bir köprü gerekiyor, aynı zamanda o toprak yapısı ve göl. Hepsi de buradaydı."

        Pizzorusso, Mona Lisa'daki jeolojik özellikleri, Kuzey İtalya'daki Como Gölü kıyısında bulunan Lecco kentindekilerle örtüştürdü.

        "Leonardo, Milano'dan Como Gölü'ne bir kanal inşa etmeye çalıştığı gölde çok zaman harcadı. Bu kanalı inşa etmeyi başaramadı, çünkü belirli bölgeler çok kayalıktı."

        Pizzorusso portrenin arkasındaki dağların da Da Vinci'nin gittiği bilinen Alpler olduğunu belirtti.

        Bilim insanı, köprünün de 14. yüzyılda inşa edilen Azzone Visconti Köprüsü olduğunu söyledi.

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        Ponte Azzone Visconti köprüsü

        Getty Images

        Portrenin arka planında yer alan köprünün Azzone Visconti Köprüsü olduğu düşünülüyor

        Pizzoruso, bölgeyi belirleyebilmek için Google Maps ve Google Earth gibi yer belirleme sistemleri ile insansız hava araçları kullandı. Bilim insanı, bulgularını birleştirdiğinde "bütün parçaların yerine oturduğunu" vurguladı.

        2011'deki bir teoride, Mona Lisa'daki köprü ve yolun kuzey İtalya'daki küçük Bobbio kasabasında yer aldığı savunulmuştu.

        Geçen yıl da, tablodaki köprünün Arezzo bölgesinde yer aldığı iddiası ortaya atılmıştı.

        Geçmişte, Laterina'daki Romito Köprüsü de Mona Lisa ile ilişkilendirilmişti.

        16. yüzyıla ait tablo, dünyanın en ünlü sanat eserlerinden biri ve Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergileniyor.

        Leonardo da Vinci sadece bir ressam değil; heykeltıraş, mühendis, bilim insanı, matematikçi ve mucitti.

        500 yıl önceki keşifleri şu an bile kullanılan birçok aletin icadının yolunu açmıştı.

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        #Mona Lisa
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