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        Haberler Ekonomi Borsa Mogan Enerji halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Mogan Enerji kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek? - Borsa Haberleri

        Mogan Enerji halka arz sonuçları bekleniyor! Mogan Enerji kaç lot verir, ne zaman işlem görecek?

        Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş. halka arz sonuçları yakından takip ediliyor. Mogan Enerji halka arz, 28-29 Şubat-1 Mart 2024 tarihleri arasında 11,33 TL hisse fiyatından talep topladı. Bu bağlamda yatırımcılar "Mogan Enerji kaç lot verdi, MOGAN ne zaman işlem görecek?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, Mogan Enerji halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 15:37 Güncelleme: 01.03.2024 - 15:37
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        • 1

          Mogan Enerji, 28 Şubat'ta üç gün süreyle talep toplamaya başladı. 1 Mart saat 17.00 itibarıyla sona erece halka arzın sonuçları araştırılıyor. Toplamda 262 milyon 635 bin bin lotun dağıtılacağı Mogan Enerji halka arzda hisseler bireysele eşit pay edilecek. Peki, Mogan Enerji halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, konuya dair detaylar...

        • 2

          MOGAN ENERJİ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHİ

          Mogan Enerji Yatırım Holding AŞ'nin halka arzında 28-29 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde üç gün süreyle talep toplanıyor.

        • 3

          MOGAN ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE?

          TSKB ve İş Yatırım Menkul Değerler'in aracılık edeceği halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 11,33 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle yapılacak halka arzın büyüklüğü 2 milyar 976 milyon TL olarak hesaplanırken, işlem sonrası Şirket'in halka açıklık oranı yüzde 10,76 oldu.

        • 4

          MOGAN ENERJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

          Mogan Enerji'nin halka arzda katılımcı sayısına göre vereceği tahmini lot sayısı;

          Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *

          - 2.1 Milyon katılım ~ 100 Lot (1133 TL).

          - 2.5 Milyon katılım ~ 84 Lot (951 TL).

          - 2.9 Milyon katılım ~ 73 Lot (827 TL).

          - 3.3 Milyon katılım ~ 64 Lot (725 TL).

          - 3.7 Milyon katılım ~ 57 Lot (645 TL).

          - 4.1 Milyon katılım ~ 51 Lot (577 TL).

          - 4.5 Milyon katılım ~ 47 Lot (532 TL).

          - 4.9 Milyon katılım ~ 43 Lot (487 TL).

        • 5

          MOGAN ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Mogan Enerji halka arz sonuçları, talep toplama işlemlerinin sona ermesiyle açıklanacak. Buna göre, Mogan Enerji halka sonuçlarının önümüzdeki hafta içinde açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimize eklenecek.

        • 6

          MOGAN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Mogan Enerji halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından hissenin borsada işlem göreceği tarihi haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 7
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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