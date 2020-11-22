AA

Kritik tarım ürünlerinin takibi amacıyla oluşturulan Tarım ve Orman Bakanlığı Ürün Masalarının hazırladığı " Mısır Analiz Raporu"nda, üretim ve tüketim verileri değerlendirildi.

Buna göre 2020-2021 dünya mısır üretiminin 1,156 milyar ton, tüketiminin ise 1,173 milyar ton olacağı tahmin ediliyor.

Avrupa Birliği'nde (AB),bu sezon yaz mevsimindeki kurak koşullar nedeniyle mısır üretiminin geçen yıla göre yüzde 10 azalarak 63,1 milyon tona gerilemesi öngörülüyor.

Dünya mısır ithalatının bu dönemde 177.8 milyon ton seviyesinde olması, dünya ithalatında en büyük payı yüzde 13 ile AB ülkelerinin alması bekleniyor. İthalatta Meksika, Japonya, Vietnam ve Güney Kore'nin AB'yi izleyeceği tahmin ediliyor.

Mısır ihracatının ise aynı dönemde 184.5 milyon ton seviyelerinde olması, bu alanda en büyük payı yüzde 32 ile ABD'nin alması öngörülüyor. Mısır ihracatında ABD'yi sırasıyla Brezilya, Arjantin ve Ukrayna'nın izlemesi bekleniyor.

EKİM ALANLARI AZALDI

Türkiye mısır ekim alanları 2015'te 6.9 milyon dekarken geçen yıl 6.4 milyon dekara düştü. Söz konusu ürünün üretimi de 2015'te 6.4 milyon ton olurken, geçen yıl 6 milyon tona geriledi. Buna karşın aynı dönemde dekara ortalama verim 930'dan 940 kilograma yükseldi. Bu yıl ise mısır üretiminin 6.5 milyon ton ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek miktarına ulaşması bekleniyor.

Geçen yılın 9 ayında 2.9 milyon ton olarak kaydedilen mısır ithalatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 35 gerileyerek 1.88 milyon tona düştü.

Mısır ana üretim yerleri olan Sakarya, Manisa ve Osmaniye'de hasat tamamlanırken, Konya, Adana, Mardin ve Diyarbakır da devam ediyor.