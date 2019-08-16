Çalışma, Sosyal Hizmetler Ve Aile Bakanı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk memur ve memur emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını kapsayan 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi için Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevlileri Heyeti arasındaki dördüncü toplantı sonrası açıklamalarda bulundu:

Bakan Selçuk;

- "Teknik düzeyde yürütülen bu çalışmalara ilgili kurum ve kuruluşlardan yetkililer katıldı.

- Süreçleri dijital hale getirmeye yönelik çalışmaları başlattık. Komisyon raporlarımız paylaşıldı. 9 Ağustos tarihindeki ikinci topltımızda yetkili sendika başkanlarımızdan dinledik."

Kamu çalışanlarımızın maaşlarında;

2020 yılının birinci altı aylık döneminde % 3.5 ,

İkinci altı aylık döneminde % 3,

2021 yılının birinci altı aylık döneminde % 3,

İkinci altı aylık döneminde de % 2.5 oransal artış yapılmasını;

Her altı aylık dönem sonunda gerçekleşen enflasyon oranının, o altı aylık dönemde yapılan artış oranını aşması halinde; aradaki farkın bir sonraki altı aylık dönemin başlangıcından itibaren, kamu çalışanlarının aylık ve ücretlerine yansıtılmasını teklif ediyoruz.