Milli hızlı trende sona doğru

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş.‘yi (TÜRASAŞ) ziyaret etti. Ziyarette ilk olarak yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi alan Bakan Uraloğlu, ardından Alüminyum Gövde İmalat Fabrikası, Son Montaj Atölyesi, Kumlama Atölyesi ve Elektrik Test Atölyesi’nde incelemelerde bulundu.

Uraloğlu sonrasında Adapazarı-Gebze arasında yolcu taşımacılığına 27 Mayıs tarihinde başlayan başarı ile raylarda vatandaşa hizmet veren Milli Elektrikli Tren’in kokpitine geçerek sürüş gerçekleştirdi.

Bakan Uraloğlu, 21 yılda Türkiye’nin yerli sanayi alanında dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi haline geldiğini belirterek, milli elektrikli trenlerin başarıyla yolcu taşımacılığında kullanıldığının altını çizdi.

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Milli Hızlı Tren çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Uraloğlu, “Milli Elektrikli Tren'imizden sonra Milli Hızlı Tren'imizi de yapıyoruz. İşletme hızı 225 kilometre olan Milli Hızlı Tren tasarım çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmaları final tasarım aşamasına getirerek bu sürecin yüzde 90’nını tamamladık. Bu kapsamda üretime esas teknik resim ve teknik dokümantasyon süreci ile birlikte tedarik süreçlerine devam ediyoruz. İlk prototip montajına 2024 yılı başında başlamayı planlıyoruz. Milli elektrikli trenimizin ardından inşallah, 8 araçlı tren setine sahip olacak Milli Hızlı Tren'imizi de 2025 yılında yolcu taşımacılığına hazır hale getirmeyi hedefliyoruz. Ülkemiz artık Hızlı Tren ve Yüksek Hızlı Trenlerini kendisi üretebilecek konumdadır. Çok yakın bir gelecekte de yurtdışından araç temin etmeye gerek kalmayacaktır" dedi.

56 GÜNDE YÜZDE 77 DOLULUKLA 70 BİN KİŞİ TAŞIDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milli elektrikli trenlerin 27 Mayıs 2023 tarihinde başladığı Adapazarı-Gebze arasında başladığı yolcu taşımacılığına devam ettiğini de bildirdi.

Uraloğlu, "Milli elektrikli trenlerimiz 11 İstasyona uğrayarak 97 kilometre yol kat ediyor. Hizmete başladığı günden bugüne, 56 gün içerisinde 281 sefer yaptı, 27 bin 400 kilometre yol kat etti. 70 bin üstünde yolcumuza yüzde 77 kapasite doluluk oranı ile hizmet verdi. Bu ilk iki trenimize katılacak olan üçüncü tren setimizin fabrika testleri de başarıyla devam ediyor. Diğer setlerin ise montaj işlemleri sürüyor. Fabrika testleri devam eden 3. setimizi de 2023 yılının 3. çeyreğinde yolcu taşımacılığına hazır hale getirmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.

2030'A KADAR TREN SETLERİNİN SAYISI 56 OLACAK

Bakan Uraloğlu, yeni döneme, sanayisi güçlü, teknolojisi milli bir Türkiye vizyonu ve yüksek teknolojiye dayalı, rekabetçi, sürdürülebilir, yerli ve milli bir sanayi yapısı oluşturma misyonuyla başladıklarını da söyleyerek, "Yerli ve milli ürün tedariki hususlarında tüm ilgili paydaşları bir araya getiren projelerimizle sektör ihtiyaçlarına göre çalışacağız" dedi.

Bakan Uraloğlu, TÜRASAŞ’ın Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticisi haline geldiğini de vurgulayarak, "Bugüne kadar geldiğimiz süreçte uluslararası standartlarda yeni nesil lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri ve motorları, yolcu ve yük vagonları, tren kontrol yönetim sistemi gibi ana ve kritik ürünleri kendimiz üretiyoruz. Avrupa Birliği ülkelerinde de çalışabilecek özellikteki Milli Elektrikli Tren Setlerimiz de demiryolu endüstrimizin gelişmişlik düzeyinin kanıtı oldu. Avrupa Birliği tarafından istenen TSI Sertifikasına yani karşılıklı işletile bilirlik için gerekli tüm şartlara da sahiptir" diye konuştu.

Şu ana kadar 2 ilk örnek ve 1 seri set olmak üzere toplamda 3 set üretilen Milli Elektrikli Tren setlerinden, 2024 yılına kadar 4 set, 2025 yılı sonuna kadar 15 set olmak üzere toplamda 22 set üreterek yolcu taşımacılığının önemli bir ihtiyacını karşılayacaklarını ifade eden Ulaştırma Bakanı, 2030 yılına kadar da tren setlerinin sayısını 56’ya tamamlayacaklarının bilgisini paylaştı.