Migros, CarrefourSA, BİM ve A101 bugün açık mı, kapalı mı? sorusunun yanıtını sizler için araştırdık. Bugün Migros, CarrefourSA, BİM ve A101 bugün açık mı, kapalı mı? İşte bu marketlerin çalışma saatleri...

Migros, CarrefourSA, BİM ve A101 bugün açık mı, kapalı mı?

Ramazan Bayramı'nın 2. günü bugün. Vatandaşlar alışveriş yapmak için mağazalara akın ediyorlar. Ramazan Bayramı'nda Migros, CarrefourSA, BİM ve A101 mağazaları normal çalışma saatlerinde çalışmaya devam etmektedir. İşte mağazaların çalışma saatleri