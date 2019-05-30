Fransızca bir kelime olan Migros'un adı yarım veya yol ortası demek olan "mi" ile toptan anlamına gelen"gros" sözcülerinin birleşiminden oluşuyor.

Migros, İsviçre Migros Kooperatifler Birliği ve İstanbul Belediyesi'nin ortak girişimi ile 1954 yılında gıda ve tüketim maddelerini belediye kontrolü altında üreticiden sağlamak ve bu ürünleri sağlığa uygun koşullarda ve ekonomik fiyatlarla İstanbullulara ulaştırma amacıyla kurulmuştur. Türkiye'nin en büyük market zincirleri arasında yer almaktadır.

Toplam 244 mağazası ve 6 bin çalışanı olan Migros'un ilk mağazası 1957'de balık pazarında açılmıştır. Migros 1988 yılına kadar sadece İstanbul'da faaliyet gösterdi. 1988 yılında İstanbul dışında İzmir'de 4 mağaza açtı. Ardından peşpeşe Türkiye'nin diğer kentlerinde de şubeleşti.

1975 yılında hisseleri Koç Topluluğu tarafından devralınan Migros, 1991 yılında halka açıldı. Migros, 2005 yılında perakende zinciri Tansaş'ı satın aldı. 2016 yılında şirket, 1513 Migros, 39 Macro Center ve 23 5M olmak üzere yurt içinde, Kazakistan ve Makedonya'daki 39 Ramstore ile yurt dışında hizmet vermektedir.

MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Migros çalışma saatleri hafta içi ve hafta sonu her gün 09.00-22.00 arasıdır. Migros marketleri öğle arası tatili vermemektedir. Migros; 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi resmi tatil günlerinde, Ramazan ve Kurban bayramlarında da hizmet vermektedir.

MİGROS İLETİŞİM BİLGİLERİ

Migros merkez binası Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 Ataşehir/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Migros merkez şubesine 0216 579 30 00 numaralı telefon aracılığıyla ve 0216 579 35 00 faks numarasıyla ulaşabilirsiniz.