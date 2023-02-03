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Migros 20 ilde otomobilleri şarj edecek

Migros, elektrikli araçlara şarj hizmeti sunmak ve Türkiye’deki elektrikli araç dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla kurduğu Migen Enerji ile Şarj Ağı İşletmeci Lisansı alan ilk perakende şirketi olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, şirket yılın ilk yarısına kadar 19 ilde 50’yi aşkın Migros mağazasında hizmet vermeye başlayacak

Giriş: 03.02.2023 - 12:28 | Güncelleme: ABONE OL
Migros 20 ilde otomobilleri şarj edecek
HABERTURK.COM

Migros, iştiraki olan Migen Enerji’nin, elektrikli araçlar için şarj hizmetinin sunulması amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) yaptığı şarj ağı işletmeci lisansı başvurusunun onaylanmasının ardından, mağazalarının bulunduğu lokasyonlarda elektrikli araçlar için şarj istasyonu hizmeti vermek üzere çalışmalara başladı.

Yapılan açıklamaya göre, şirket elektrikli araçlar için şarj hizmeti sunan istasyonlarını Şubat ayı içerisinde hizmete açmayı hedefliyor.

Migros Ticaret A.Ş. Yatırım Geliştirme ve İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Şevki Tuncer, " Türkiye’deki elektrikli araç dönüşümüne katkı sağlamak ve elektrikli araç kullanan müşterilerimizin de şarj hizmetine ulaşmalarını kolaylaştırmak üzere şarj istasyonları kurma kararı aldık ve yüzde 100 sermaye ortaklığı ile geçtiğimiz aylarda Migen Enerji’yi kurduk. Migen Enerji’nin şarj ağı işletmeci lisansı başvurusunun onaylanması ile Türkiye’de elektrikli araçlara şarj hizmeti sunmaya başlayan ilk perakendeci olmaktan mutluyuz" dedi.

İlk etapta İstanbul ili mağazalarında hizmete girecek şarj istasyonlarının ardından bu hizmeti Türkiye çapında yaygınlaştıracaklarını belirten Şevki Tuncer, "Yılın ilk yarısına kadar 19 ilde 50’yi aşkın Migros mağazasında hizmet vermeye başlayacağız. Müşterilerimiz alışverişlerini yaparken, araçlarını da mağazalarımızın önündeki istasyonlarda şarj edebilecekler" bilgilerini paylaştı.

Migros, Aralık 2022'de Togg ile yaptığı işbirliği kapsamında, mağazaların otoparklarında Trugo şarj noktaları oluşturmak üzere anlaşma imzalamıştı.

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