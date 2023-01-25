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Haberler Teknoloji

Microsoft Teams ve Outlook'un servislerinde küresel çapta sorun yaşanıyor

Microsoft Teams ve Outlook da dahil olmak üzere çeşitli Microsoft hizmetlerinde küresel erişim sorunları var. Erişim sorunu aralarında olan ülkeler sırasında Türkiye de bulunuyor

Giriş: 25.01.2023 - 14:48 | Güncelleme: ABONE OL
Microsoft Teams ve Outlook'un servislerinde küresel çapta sorun yaşanıyor
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Microsoft Teams ve Outlook'un da aralarında bulunduğu çeşitli Microsoft servislerinde küresel çapta erişim sorunu yaşanıyor.

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, kullanıcıların Microsoft 365 servislerine erişimde sorun yaşayabileceği belirtildi.

Erişim sorunundan etkilenen servisler arasında Microsoft Teams, Exchange Online, Outlook, SharePoint Online, OneDrive for Business, Microsoft Graph, PowerBi, M365 Admin Portal, Microsoft Intune, Microsoft Defender for Cloud Apps and Microsoft Defender for Identity yer alıyor. Microsoft, sorunun başka servislere de etki edebileceğini bildirdi.

Erişim sorunu, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkedeki kullanıcıları etkiliyor. Microsoft, ağ yapılandırmadan kaynaklanan sorunun çözülmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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