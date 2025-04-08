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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Microsoft, İsrail ordusuna teknoloji desteği nedeniyle tepkilerin odağında - Teknoloji Haberleri

        Microsoft, İsrail ordusuna teknoloji desteği nedeniyle tepkilerin odağında

        Amerikan teknoloji şirketi Microsoft, "7 Ekim" sonrası başta bulut ve yapay zeka hizmetleri olmak üzere teknoloji alanında İsrail ordusuna desteğini artırmakla suçlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 11:29 Güncelleme: 08.04.2025 - 11:29
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        Microsoft'a İsrail tepkisi
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        Microsoft çalışanlarının 50. yıldönümü partisinde şirketin İsrail'e sağladığı hizmetlere tepki göstermesi tüm dünyada konuşulmaya devam ediyor.

        Başta Microsoft AI'ın üst düzey yöneticisi (CEO) Mustafa Süleyman olmak üzere şirketin üst düzey çalışanlarının protesto edilmesi Microsoft ve İsrail arasındaki işbirliğini yeniden gündeme getirdi.

        AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İsrail ordusunun Microsoft'un bulut teknolojisi ve yapay zeka sistemlerine olan bağımlılığı, 7 Ekim sonrası Gazze'ye yönelik yoğun saldırıları döneminde artış gösterdi.

        The Guardian gazetesinin Ocak 2025'te yayımladığı haberde yer alan belgelere göre, Microsoft 7 Ekim sonrası İsrail Ordusu'na (IDF) daha fazla bilişim ve depolama hizmeti sağladı ve binlerce saatlik teknik destek sunmak üzere milyonlarca dolarlık anlaşmalar yaptı.

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        Haberde birden fazla İsrailli savunma kaynağının belirttiğine göre, IDF, daha büyük miktarda veri ve istihbarat bilgisini daha uzun süre boyunca depolamak ve analiz etmek için Microsoft, Amazon ve Google gibi şirketlere giderek daha fazla bağımlı hale geldi.

        İSRAİL ORDUSU VERİLERİ YAPAY ZEKA İLE DERLİYOR

        Associated Press'te (AP) yer alan habere göre ise İsrail ordusu, "kitlesel gözetleme" yoluyla toplanan telefon görüşmeleri, metinler ve sesli mesajlar da dahil olmak üzere yazıya dökülen ve çevrilen bilgileri derlemek için Microsoft Azure kullanıyor.

        Azure'un devasa metin yığınları içindeki terimleri hızlı bir şekilde aramak için kullanıldığını söyleyen yetkili, bu sayede birbirlerine yol tarifi veren kişilerin de bulunabildiği ve ordunun yapay zeka sistemleriyle konumlarının tespit edilebildiğini söyledi.

        AI KULLANIMI 7 EKİM ÖNCESİNE GÖRE 200 KAT ARTTI

        Habere göre, İsrail ordusu tarafından, OpenAI ve Microsoft şirketlerine ait yapay zekanın kullanımı, 7 Ekim saldırılarından öncesine kıyasla Mart 2024'te yaklaşık 200 kat arttı.

        Öte yandan, ordu tarafından Microsoft sunucularında depolanan veri miktarı Mart-Temmuz 2024'te 2 katına çıkarak 13,6 petabaytı aşarken, bu sunucuların ordu tarafından kullanımı 7 Ekim sonrası sadece iki ayda bile neredeyse üçte iki oranında artış gösterdi.

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        OpenAI'ın eski kıdemli yetkililerinden Heidy Khlaaf, araştırmaya ilişkin, "Bu, ticari yapay zeka modellerinin doğrudan savaşta kullanıldığına dair aldığımız ilk teyit" ifadesini kullandı.

        GOOGLE DA İSRAİL'E TEKNOLOJİ DESTEĞİ VERİYOR

        Geçen aylarda Washington Post'ta yer alan bir habere göre, Google'ın bulut departmanı da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının hemen ardından İsrail ordusuyla çalışmaya başladı. Amazon ile İsrail'e yapay zeka sağlama konusunda yarışa giren şirket, bu kapsamda İsrail'e verdiği hizmeti artırdı.

        Washington Post'un ele geçirdiği belgelerden birinde yer alan bilgilere göre, bir Google çalışanı, şirketi İsrail ordusunun isteklerinin acil şekilde karşılanması konusunda uyarıyor. Aksi takdirde İsrail'in Amazon'un bulut hizmetini kullanacağını belirtiyor.

        Kasım 2023 tarihli başka belgede bir çalışan, iş arkadaşına İsrail ordusunun isteklerini yerine getirdiği için teşekkür ederken, aylar sonra attığı başka bir mesajda İsrail ordusunun ihtiyaçları için yapay zeka araçlarına ek erişim talep ediyor.

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