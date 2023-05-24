Geçtiğimiz haftalarda, kar amacı gütmeyen kuruluşlar için Microsoft Bulut'a yönelik yeni yapay zekâ çözümlerini sunan Microsoft, şimdi de birçok farklı yeni eklentiyi ve yapay zekâ çözümünü Microsoft Build 2023 etkinliğinde duyurdu.

Tüm dünya yapay zekâ konuşurken, üretken AI her geçen gün hayatımızın içerisinde daha fazla yer almaya başlarken, önde gelen teknoloji devlerinden Microsoft gerçekleştirdiği organizasyon ile yapay zekâ odaklı yeni projelerini hayata geçireceğini açıkladı.

MICROSOFT 11'E YAPAY ZEKÂLI YARDIMCI PİLOT (AI COPILOT) GELİYOR

Microsoft, Copilot adlı AI kişisel asistanını Windows 11'de sunmaya başlıyor. Bu, Microsoft'un zaten Edge, Office uygulamaları ve GitHub arasında bir araya topladığı yardımcının aynısı olarak gözükse de Windows 11'de yapay zekâlı bu sistemin sunulması tüm dikkatleri üzerine topladı. Artık Windows 11'in görev çubuğunda hayatına devam edecek bu AI asistan, içine tıkalndığında kullandığınız uygulamalardan herhangi birindeki metni özetlemesini, yeniden yazmasını ve açıklamasını ve bilgisayarınızın ayarlarını değiştirmesini isteyebileceğiniz Copilot kenar çubuğu olarak görev yapacak. Yapılan açıklamada şirket, özelliği daha fazla kullanıcıya sunmadan önce önümüzdeki ay herkese açık olarak test etmeye başlayacağını belirtti.

Bunun yanı sıra, cihazların pil ömrünü tüketmeden yüksek kaliteli ses dinlemeyi sağlayan düşük enerjili ses özelliği Bluetooth LE desteği de dahil olmak üzere Windows 11'e gelen birkaç küçük güncelleştirmenin de olduğu vurgulandı. Microsoft ayrıca, canlı altyazılarda 10 yeni dil ve lehçe desteği, sesi gerçek zamanlı olarak transkripte eden özelliği ve Windows 11'deki yerel RGB kontrolleri için destek eklediğini açıkladı.

ARTIK EKLENTİLERİ DESTEKLEYECEK

Microsoft'un 365 Copilot'u ile ilgili paylaşacağı büyük haberlerden bir tanesi de artık eklentileri destekleyecek olması... AI yardımcısı, artık Teams ileti uzantıları, Power Platform bağlayıcıları ve ChatGPT teknolojisini kullanan araçlar dahil olmak üzere üç ana eklenti türünü destekleyecek. Ayrıca, Atlassian ve Adobe eklentileri gibi düzinelerce üçüncü taraf eklentisi arasından seçim yapılabilecek.

Ek olarak, Microsoft, tüm Copilot ve Bing Chat eklentilerini OpenAI'nin ChatGPT için kullandığı standartla oluşturacağını da açıkladı.

MICROSOFT EDGE'E, 365 COPILOT ENTEGRASYONU

Microsoft, 365 Copilot ürününü 2015 yılında Microsoft tarafından üretilen ve Windows 10 ile birlikte varsayılan tarayıcı olarak üretilen Edge tarayıcısında da sunmaya başlayacak. Tarayıcının kenar çubuğunda yer alacak olan araç, Outlook, Word, Excel ve diğerleri gibi Microsoft 365 uygulamalarındaki projeler üzerinde çalışmanıza yardımcı olmak için görüntülenen sitedeki içeriği kullanabilecek.