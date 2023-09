Mia gözlük teknolojisiyle büyüyecek

REKLAM advertisement1

Yazılım alanında faaliyet göstermek amacıyla 2006 yılında üç bilgisayar mühendisi tarafından kurulan ve Borsa İstanbul'da halka açılan MİA Teknoloji, kimliklendirme, güvenlik, sağlık, bilişim, ulaşım, enerji, siber ve bilgi güvenliği ve metaverse alanlarında faaliyet gösteriyor. Şirket, sağlık, ulaştırma, savunma sanayi ve her türlü uzaktan yönlendirme ile üretim ve bakıma ihtiyaç duyulan sektörler için geliştirdiği gözlük teknolojilerini odağına aldı.

Ürünleştirme faaliyetlerinin yanında terzi modeli sistem de geliştiren MİA Teknoloji, Türkmenistan gibi zorlu coğrafyaların da dahil olduğu ülkelerde, 500’ün üzerinde aktif müşterisinin ihtiyacı olan teknolojileri entegre bir yapı ile sunuyor. Şirket; güvenlik, sağlık, ulaşım ve enerji yönetimi alanında sunduğu bu entegrasyon hizmeti ile hem müşterilerinin mevcuttaki sistemlerini geliştirirken hem de ekstra bir yatırım yapmasını minimize ederek, daha gelişmiş bir teknoloji altyapısı ile mevcut yapıyı güçlendiriyor. 2021 yılında halka açılan şirket 2022’de 604.452.849 TL, 2023’ün ilk yarısında ise 451.407.005 TL hasılat elde etti. Türkiye dışında Katar, Amerika Birleşik Devletleri ve Fas’ta faaliyetlerini sürdüren MİA Teknoloji, Türkiye’de var olan güçlü iş birliklerini başta Avrupa olmak üzere tüm dünya ülkelerine taşımayı hedefliyor. Şirket aynı zamanda sürdürülebilir teknoloji yaklaşımıyla enerji alanında da birçok yeni yatırıma imza atıyor.

ENERJİDE DE BÜYÜMEK İSTİYOR

Sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamak amacıyla yenilenebilir enerji alanında yeni bir şirket kurduklarını belirten MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Ünal, “Yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talep her geçen gün hızlanarak artıyor. Küresel düzeyde hızla ilerleyen bir şirket olarak biz de ülkemizin sürdürülebilir enerji alanında belirlediği hedeflerde katkımızın ve payımızın olması gerekliliğini hissettik ve yenilenebilir enerji sektöründe bizi güçlü bir marka haline getirecek Enerjey Enerji A.Ş. şirketimizi kurduk. Geleceğin yenilenebilir enerji teknolojileri alanında AR-GE geliştirmek üzere kurulan şirketimiz fotovoltaik solar projeler ve batarya enerji depolama sistemleri başta olmak üzere yenilenebilir enerji sektöründe yapay zeka ile yazılım çözümleri sunmayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim santralleri yatırımları yapmayı amaçlıyor. Bu alanda gerçekleştirmek istediğimiz en büyük hedeflerimizden biri enerji sistemlerini millileştirerek tesis kurulumu ve güvenliğinin sağlanması. Hedeflerimiz doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik şebekesine entegrasyonu için akıllı “Enerji Yönetim yazılımı (EMS) ve Enerji Depolama Sistemleri (ESS)” oluşturarak hem ülkemizde hem de dünya çapında başarılı yatırımlara imza atarak yenilenebilir enerji sektöründe önemli bir oyuncu haline gelmek istiyoruz. Bu doğrultuda attığımız adımlar sonucunda; Depolamalı Elektrik Üretim Santrali projeleri için ön lisans başvurularımızın toplam kapasitesi 95MWe (GES) Elektrik Depolama Tesislerimizinki ise 95MWh olmuştur” dedi.

ROMANYA'DA FAALİYETE BAŞLADI

Yakın bir zaman içerisinde Avrupa’nın yenilenebilir enerji alanında öne çıkan pazarlarından Romanya’da faaliyet göstermeyi hedeflediklerini belirten Ünal “Romanya'da Fotovoltaik solar projeler geliştirmek üzere şirket kurmayı planlıyoruz. Şirketimizin, Romanya pazarında fotovoltaik solar enerji projeleri geliştirmesi, öz kaynaklar veya uluslararası finans ve yatırım kuruluşları ile ortak girişim projeleri hayata geçirmesi ve anahtar teslim proje ve mühendislik, tedarik ve inşaat hizmetleri vermesini planlıyoruz” diye ekledi.

İLK PİLOT PROJE BAŞLADI

AR-GE süreçlerinde sona gelen yeni ürünlerini piyasaya çıkarmaya başladıklarını belirten Ünal “Artırılmış gerçeklikle uzaktan bakım, teknik destek, onarım hizmetleri, satış sonra hizmet gibi alanlarda eller serbest olarak kullanım imkanı sunan, canlı bağlantı ve uzaktan bakım-onarım pilot projemiz WorkARia dünyanın büyük otomotiv üreticisi şirketlerinden biri için sipariş aldı. Bakım onarım, teknik destek, satış sonrası hizmet veren kurumlar için geliştirdiğimiz projemiz WorkARia; uzaktan bakım ve canlı destek hizmeti sağlayarak, kullanıcılar aynı yerdeymiş gibi yönlendirmeler ve komutlarla bakım-onarım hizmetlerinin sağlanabilesini amaçlıyor.

Bu projemiz haricinde eğitim alanında da önemli bir vizyon projesi olan Hibrid Metaverse teknolojileri ve yapay zeka ile donatılmış LAMOTS Dil Edindirme platformu çalışmalarımızı hayata geçirdik. Akıllı şehirler konsepti kapsamında ise karbon sıfır hedefli projelerimiz arasında Akıllı Atık Yönetimi Sistemi, bulut tabanlı biyometrik kişi tanıma ve geçiş kontrol sistemi, yapay zeka tabanlı geri dönüşüm tesislerinde kullanılmak üzere özel projelerimiz yer alıyor. Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği alanında özel teknolojiler de dahil olmak üzere yeni projelerimizi duyacağınızı öngörüyoruz. Yakın zamanda en güçlü kaslarımızdan biri olan teknoloji geliştirme ve geniş kullanım alanlarında deneyimlerimizi yakın zamanda duyurmak istiyoruz” dedi.

ELEKTRİKLİ BİSİKLET DEVRİMİ

Şirketin önem veridiği alanlardan birisi de elektrikli bisikletleri Tripy. Tripy’nin akıllı şehir ve paylaşıma dayalı teknolojilerle inovatif çözümler üretmek için kurulduğunu belirten Ünal, “Biz Tripy’yi sadece bir şirket olarak değil bir hareket olarak görüyoruz. 1950’de Hollanda’da başlayan bir ulaşım devrimi var. Tripy’yi de Türkiye’deki bu devrimin bir parçası olarak nitelendiriyoruz. 2020 yılında yaşadığımız Covid-19 salgını alternatif ulaşım çözümü üretmemizde etkin bir rol oynadı. Pandemi dönemimde insanlar toplu taşıma araçlarına binmeye çekinir hale gelmişti. Müşterilerine en son teknolojileri sunarak onların ihtiyaçlarına çözüm üreten bir şirket olarak Tripy ile yeni nesil ulaşım devriminde yerimizi aldık. Hayata geçirdiğimiz projeyle çeşitli elektrikli araç türlerini içerisinde barındıran “Mobility as a Service” konsepti ve konumsal çözümler sunan "Mobility as an Amenity" hizmetlerini müşterilerimize sunduk. Amacımız insanları modern ve teknolojik bisikletlerle buluşturarak kentsel hareketliliğin sorunlarını çözmek” dedi.

BİR ÇOK ŞEHİRDE GÖRECEKSİNİZ

Tripy paylaşımlı elektrikli bisikletlerin hem çevre dostu hem de kolay ve pratik kullanımı sayesinde pazara girdiği andan itibaren tüm yaş gruplarının ilgisini çekmeyi başardığını aktaran Ünal “Tripy’yi hizmete sunduğumuz 5 ay gibi kısa bir süre zarfında 110.000km’den fazla kullanıldı. Bu rakam aynı zamanda Tripy’nin 5 ayda 2.5 ton CO2 salımını engellediğini gösteriyor. Aldığımız tüm bu olumlu veriler doğrultusunda filomuzu 4 katına çıkarttık. Elektrikli bisiklet yatırımımız ile öncelikli hedefimiz var olan filo ve kullanıcı sayımızı artırarak, şehir içi kısa mesafelerde motorlu araçlara alternatif olacak yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirler oluşturmak ve şehirlerimizde bisiklet alt yapılarının geliştirilmesi konusunda öncü olmak” şeklinde konuştu. Dünya paylaşımlı elektrikli araç filolarına modalite yönünde çeşitli elektrikli araçları da dahil etme yönünde AR-GE çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Ünal, “Yeni şehirlerde çok yakında Tripy’leri göreceksiniz” dedi.

Ünal, dünyada hızla yayılan elektrikli araç kullanımıyla birlikte Tripy şarj istasyonları kurulumu için, 2023 yılı başında EPDK (Enerji Piyasası Denetleme Kurumu) tarafından Elektrikli Araç Şarj Ağı Lisansı alarak bu pazarda da önemli rol üstelendiklerini söyledi. “Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Gaziantep, Elazığ, Karabük, Çorum, Rize ve Zonguldak olmak üzere bu bölgelerde elektrikli araç şarj istasyonlarımız bulunuyor” diyen Ünal, “2024 vizyonumuz, şarj istasyon hacmimizin yüzde 60’ının ultra hızlı şarj istasyonu olması yönünde” diye konuştu.