Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Meydanın ismi değişti kavga çıktı | Son dakika haberleri

        Meydanın ismi değişti kavga çıktı

        Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantısında, Salihli Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nın isminin Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirilmesi üzerine, CHP ve MHP'li meclis üyeleri arasında yumruklu kavga çıktı. Önergenin kabul edilmesi sonrası kavga belediye binasının önünde de devam etti. Belediye önünde açıklama yapan MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, "Bırakın Devlet Bahçeli'nin ismini D harfine bile dokunulması halinde olacaklardan mesul değiliz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 13.11.2024 - 12:27 Güncelleme: 13.11.2024 - 12:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meydanın ismi değişti kavga çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, Salihli'deki Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nın isminin CHP'li Salihli Belediyesinin önergesiyle Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirilmesi gerginliğe neden oldu.

        MHP ve AK Parti Grubu meclisi terk etti. MHP Grubu, meclise sunulan önergenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ardına sığınılarak yapılan bir siyasi oyun olduğunu belirtirken, CHP Grubu ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik konuşmasının şehit ve gazi ailelerine hakaret olduğunu ifade ederek, isminin Salihli Kent Meydanı'ndan kaldırılması gerektiğini savundu.

        Mecliste gündeme alınan Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nın isminin Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirilmesi talebi oylamaya sunuldu. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

        Meclis toplantısının ardından dışarıda bekleyen MHP ve CHP'li grup arasında arbede yaşandı. Karşılıklı sloganlarla başlayan olaylar yumruklu kavgaya döndü. Olaylara polis ve zabıta ekipleri müdahale ederek, iki grubu bir süre sonra yatıştırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Manisa
        #devlet bahçeli meydanı
        #kavga
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erbil ve Ortaç'ın tutuklanma talebine ret
        Erbil ve Ortaç'ın tutuklanma talebine ret
        Kripto paralarda 'stratejik rezerv' beklentisi
        Kripto paralarda 'stratejik rezerv' beklentisi
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        Bir döneme damgasını vurdu! Caprice Gold satılıyor
        Yine üniversite öğrencisi! Yine kurye yine ölüm!
        Yine üniversite öğrencisi! Yine kurye yine ölüm!
        Trump'ın kabinesinde hangi isimler belli oldu?
        Trump'ın kabinesinde hangi isimler belli oldu?
        Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
        Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
        Mourinho, Barça'nın genç yıldızına göz dikti!
        Mourinho, Barça'nın genç yıldızına göz dikti!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
        Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Ekimde şiddetli kuraklık yaşandı! Yağışlar yolda
        Ekimde şiddetli kuraklık yaşandı! Yağışlar yolda
        Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar
        Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar
        Geri manevra faciasında 84 yaşındaki sürücü o anı anlattı!
        Geri manevra faciasında 84 yaşındaki sürücü o anı anlattı!
        İki yüzlü UEFA!
        İki yüzlü UEFA!
        Konut satışı 22 ayın zirvesinde
        Konut satışı 22 ayın zirvesinde
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Habertürk Anasayfa