Konutta, kamu bankalarının başlattığı yüzde 0.64 faiz oranı gayrimenkul sektöründe yeni projelerde hareketlilik başlattı. Yapılan açıklamada, Meydan Ardıçlı projesinde, bin 681 konut ve 125 ticari üniteden oluşan daireler 0.64 faiz oranı, 12 ödemesiz 180 ay vadelendirme seçeneği ile yüzde 10 peşinatla, projenin yüzde 90’ı için kredi kullanabileceği belirtildi.
Projede, ilk etabın teslimlerinin tamamlandığı projenin 2’nci etabının yılsonuna doğru, kalan kısmının ise 2021 yılında teslim edileceği açıklandı
Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, “1+0, 1+1, 2+1, 3,5+1 ve 4,5+1 olmak üzere beş ayrı daire seçeneği sunduğumuz projemiz, kamuya açık alışveriş ve yeme- içme mekânlarından oluşan cadde ve sokakları, dev meydanıyla bilinen konut projelerini yeniden tanımlıyor. Biz bu proje ile yatırımcılarımızı, iş, okul ve ev arasında yaşamlarını sürdürecekleri bir konutla değil, yaşamın tüm unsurlarını içerisine alan tamamen izole bir yaşam sunan bir projeyle tanıştırdık. Bu sayede bölgede “Yeni Yaşam Dalgası” başlattık. Dolayısıyla koronavirüs sürecinde beliren izole yaşam ihtiyacına da cevap verdik. Bu nedenle projemizdeki taleplerde ciddi bir artış var. Biz de gelen bu talepleri dev kampanyaya dahil olarak yatırımcılarımız açısından avantajlı hale getiriyoruz. Projemizde aynı zamanda hemen tapu, hemen teslim avantajı da sunuyoruz. Yatırımcılarımız yüzde 10 peşinatla projenin yüzde 90’ına kredi kullanabiliyor.” dedi
Koronavirüs sürecinde projenin satışlarının yüzde 100’ünü online ortamda gerçekleştirdiklerini belirten Özyurt, “Kampanyamızı duyanlarla satış ofislerimiz yeniden hareketlendi. Bir yandan online satışlara da devam ediyoruz. Telefonlarımız susmuyor. Ciddi bir taleple karşı karşıyayız. Talep, hem yerli hem de yabancı yatırımcılardan geliyor. Geçtiğimiz yıl ilk etap teslimlerini yaptığımızda kısa sürede satışları tamamladık. Yılsonuna doğru 2’nci etap teslimlerimize başlayacağız. Kalan kısmını ise 2021’de teslim etmeyi planlıyoruz. Daire fiyatlarımız 450 bin TL’den başlıyor” diye belirtti.
Metrekare birim fiyatının 5 bin ila 6 bin TL arasında değiştiği belitilen ve 27 bloktan oluşan projede; F bloklar prestij kitlesine, A ve D bloklar genç kitleye, B ve C blokların ailelere hitap ettiği belirtildi
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!