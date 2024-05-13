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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Son dakika haberi Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu! - Galatasaray Haberleri

        Son dakika haberi Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!

        Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 37. hafta müsabakalarının programını açıkladı. Buna göre 37. haftadaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Bitime 2 hafta kala Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı koruyan Galatasaray, kalan 2 maçtan en az 1 puan alması halinde 24. şampiyonluğunu ilan edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 09:33 Güncelleme: 13.05.2024 - 09:57
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        Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu!
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        Trendyol Süper Lig'de 37. hafta programı belli oldu.

        Ligde 37. haftada yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın programı şu şekilde:

        17 Mayıs Cuma:

        17.00 İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

        20.00 Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)

        18 Mayıs Cumartesi:

        19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)

        19.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Eryaman)

        19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

        19.00 Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

        19.00 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük (Kalyon)

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        19.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

        19.00 Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)

        19 Mayıs Pazar:

        19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

        Süper Lig'de puan durumu:

        O G B M A Y AV P
        1.GALATASARAY 36 32 3 1 89 24 65 99
        2.FENERBAHÇE 36 29 6 1 92 31 61 93
        3.TRABZONSPOR 36 19 4 13 64 48 16 61
        4.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 36 17 7 12 51 40 11 58
        5.BEŞİKTAŞ 36 16 7 13 49 43 6 55
        6.KASIMPAŞA 36 15 7 14 60 64 -4 52
        7.CORENDON ALANYASPOR 36 12 14 10 51 48 3 50
        8.ÇAYKUR RİZESPOR 36 14 7 15 48 56 -8 49
        9.EMS YAPI SİVASSPOR 36 12 12 12 42 52 -10 48
        10.BITEXEN ANTALYASPOR 36 11 12 13 41 47 -6 45
        11.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 36 10 14 12 51 53 -2 44
        12.YILPORT SAMSUNSPOR 36 11 9 16 40 48 -8 42
        13.MONDİHOME KAYSERİSPOR 36 11 11 14 41 53 -12 41
        14.TÜMOSAN KONYASPOR 36 9 13 14 37 48 -11 40
        15.MKE ANKARAGÜCÜ 36 8 15 13 44 48 -4 39
        16.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 36 10 8 18 46 56 -10 38
        17.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 36 9 10 17 45 48 -3 37
        18.ATAKAŞ HATAYSPOR 36 8 13 15 41 50 -9 37
        19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 36 9 9 18 42 72 -30 36
        20.İSTANBULSPOR 36 4 7 25 26 71 -45 16

        Not: İstanbulspor ve Mondihome Kayserispor'un 3'er puanı silinmiştir.

        1 PUAN GALATASARAY'I ŞAMPİYON YAPACAK

        Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-2 yenen Galatasaray, son 2 haftaya 6 puanlık avantajla girdi.

        Bu sonuçla Galatasaray, puanını 99'a yükseltti. Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde giren sarı-kırmızılılar, rakibinin Kayserispor önünde galip gelmesine karşın farkı korudu.

        Son 2 maçından ilkinde Fenerbahçe'yi konuk edecek, sonra da deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yeterli olacak.

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