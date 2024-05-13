Bir kedi katili için daha hapis cezası!

Fatih'teki iş yerinde 9 ölü kedi bulunan sanığa 4 yıl 6 ay hapis cezası!
İstanbul Fatih'te geçtiğimiz ekim ayında yavru bir kediyi çantasına koyarken görüntülenen Fatih Mehmet Ö.'nün, 9 kediyi öldürdüğü iddia edilmişti. Yakalanan ve daha sonra tutuksuz yargılanmasına karar verilen şüpheli hakkında karar açıklandı. Sanık 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Fatih'te yavru bir kediyi çantaya koyarken görüntüleri sosyal medyada yayılan ve oğlunun iş yerinde, 9 ölü kedi bulduğu iddiasıyla yargılanan Fatih Mehmet Ö.’ye mahkeme, 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
DHA'nın haberine göre İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Fatih Mehmet Ö. katılmadı. Taraf avukatları ve çok sayıda hayvan sever duruşma salonunda hazır bulundu.
SUÇU İŞLEDİĞİNİN SABİT OLDUĞU BELİRTİLDİ
Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanığın hayvanları koruma kanununun 28/A maddesi gereğince "Birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçunu işlediğinin sabit olduğu belirtildi. Savcı sanığın bu suç kapsamında cezalandırılmasını talep etti. Şikayetçi avukatları da sanığın cezalandırılmasını istedi.
SANIĞA 4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI
Mahkeme sanık Fatih Mehmet Ö.’nün "Birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan cezasında artırım yaparak toplamda 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Fatih Camii çevresinde yaşayan 9 kedinin sanık Fatih Mehmet Ö. tarafından 31 Ekim'de sırt çantasına konarak götürüldüğünün tespit edildiği kaydedildi.
Sanığın 13 Kasım'da iş yerinde yapılan incelemede, ölü kedilerin çöplerin arasında bulunduğunun belirlendiği anlatılan iddianamede, sanığın oğlu Mehmet Ö.'nün ifadesine yer verilerek, babasının 8 aydır annesiyle konuşmadığı için eve gelmediğini, ruhsal ve fiziksel anlamda insanlara veya herhangi bir canlıya zarar verebilecek potansiyelde olduğunu ifade ettiği aktarıldı.
Babasının uyuşturucu madde etkisiyle bu eylemleri gerçekleştirebilme ihtimali olduğunu aktaran Mehmet Ö.'nün, babasının iş yerinde bulunan ölü kedileri görmesiyle polis merkezine giderek ifade verdiğini belirtti. İddianamede, Fatih Mehmet Ö.'nün "Birden fazla ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan 9 aydan 6 yıla kadar hapsi isteniyor.
KEDİ EROS DAVASINDA KARARA İTİRAZ EDİLMİŞTİ
İstanbul Başakşehir'de de bir sitenin asansöründe "Eros" isimli kediyi öldürdüğü için yeniden yargılanan sanık İbrahim Keloğlan'a verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasına savcılıkça geçtiğimiz mart ayında itiraz edildi.
Cezanın az olduğunu kaydeden savcılık yaptığı itirazda sanığın kedinin kaçmasını engelleyecek şekilde, koridor kapılarını kapattığını ve defalarca kendisinden kaçmaya çalışmışsa da kediyi tekmelemekten ısrarla vazgeçmediğini ve sürekli olarak öldürmeye yönelik eylemine devam ettiğini belitti. İtirazda ayrıca "canavarca hisle", "hunharca eziyet çektirerek", "yoğun kast altında işlenen" eyleme yönelik üst hadden ceza verilmemesi durumunda daha hangi vahim eylem ve hadiseye bu miktar ceza verileceğinin de anlaşılamadığına dikkati çekildi.
Fotoğraflar: DHA