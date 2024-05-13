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        Haberler Dünya Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı gösteriler devam ediyor

        Yasa tasarısı öfkesi: Gürcistan'da, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı gösteriler devam ediyor

        Gürcistan'da, hükümetin parlamentoya sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı protestolar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 10:13 Güncelleme: 13.05.2024 - 10:13
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        • 1

          Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin parlamentoya nisanda sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı gösteriler bu gece de devam etti.

          Parlamento binası önünde gece yarısına doğru toplanan göstericiler, yasa karşıtı sloganlar attı.

        • 2

          Ellerinde, Gürcistan ile Avrupa Birliği (AB) bayraklarını taşıyan göstericiler hükümeti parlamentodan tasarıyı çekmeye yönelik çağrılarını yineledi.

          Göstericiler, parlamentoda iki onaydan geçen yasa tasarısı için pazartesi hukuk komitesinin düzenleneceğini bildirdi.

        • 3

          Yasayı destekleyen milletvekillilerin Parlamento binasına girmelerini engellemek için sabaha kadar burada kalmaya karar verdiklerini bildiren göstericiler, bugün düzenledikleri gösteriye, "Gürcistan için geceyi geçirelim" adını verdi.

        • 4

          HÜKÜMET TASARIYI YASALAŞTIRMAKTA KARARLI

          Öte yandan, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze de yasa tasarısının onaylama süreci ile ilgili akşam saatlerinde konuşma yapmıştı.

          Kobakhidze, sosyolojik araştırmalara göre Gürcistan nüfusunun yüzde 80'inden fazlasının sivil toplum kuruluşlarının şeffaflığını, yüzde 60'ından fazlasının ise tasarıyı doğrudan desteklediğini ifade etmişti.

        • 5

          Başbakan Kobakhidze, hükümet olarak, toplumun büyük çoğunluğunun desteklediği tasarının üçüncü ve nihai oylamadan geçmesi için parlamentoda 13-14 Mayıs'ta oturum ve oylamanın yapılacağını duyurmuştu.

        • 6

          Konuşmasında ayrıca, yasa tasarısına karşı devam eden gösterilere de değinen Kobakhidze, bazı göstericilerin pazartesi ve salı günlerinde şiddet eylemleri planladığını kaydetmişti.

          Gürcistan'ın egemen ve bağımsız bir devlet olduğunu kaydeden Kobakhidze, olası şiddet eylemlerine polisin karşılık vereceğini vurgulamıştı.

        • 7

          GÖSTERİLER BİR AYDIR SÜRÜYOR

          Gürcistan'da, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı protestolar, yaklaşık bir aydır devam ediyor.

          İçişleri Bakanlığı güçleri, 1 ve 2 Mayıs'taki gösteriler sırasında parlamento binasının kapılarını kuşatmaya çalışan ve binanın önünde barikat kuran göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulunmuştu.

        • 8

          YASA TASARISI İKİ ONAYDAN GEÇTİ

          Parlamentoda 17 Nisan'da birinci ve 1 Mayıs'ta ikinci oylamadan geçen tasarının yasalaşması için parlamentoda 3 kez onaylanması gerekiyor.

        • 9

          Gürcistan'da iktidar partisi Parlamentoda, Cumhurbaşkanının kullanacağı veto kararını aşacak çoğunluğa sahip.

        • 10

          Yasa tasarısında "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" tanımı kullanılıyor.

        • 11

          Hükümetin bu yıl parlamentoya tekrar sunduğu tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcistan'da kurulan kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak kaydolmalarını veya para cezalarıyla karşı karşıya kalmalarını öngörüyor.

        • 12

          Tasarıya göre, söz konusu kuruluşların kayıt işlemleri Gürcistan Adalet Bakanlığınca kontrol edilecek.

        • 13
        • 14

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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