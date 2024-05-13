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        İstanbul'da kaydedildi! Motosikletini yayaların üzerine sürdü

        İstanbul Kadıköy'de akıllara durgunluk veren bir görüntü ortaya çıktı. Olayda bir kişi, motosikletini yayaların üzerine sürdüğü görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Yakalanan sürücüye 10 bin 662 bin lira ceza kesildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 10:57 Güncelleme: 13.05.2024 - 12:04
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        Motosikletini yayaların üzerine sürdü!
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        Kadıköy'de motosikletini yayaların üzerine sürerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 10 bin 662 lira para cezası verildi.

        AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bir sürücünün Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesinde kullandığı motosikleti yayaların üzerine sürdüğü ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma başlattı.

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        GÖRÜNTÜLERDEN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

        Görüntülerden kimliği tespit edilen motosiklet sürücüsü C.S. polis ekiplerince yakalandı.

        Sürücüye, Karayolları Trafik Kanununun "kırmızı ışık kuralına uymamak", "trafik işaret levhalarına uymamak", "motosikleti yaya yolunda kullanmak", "kavşaklara yaklaşırken yayaya geçiş hakkı vermemek", yaya geçitlerinde yayalara yol vermemek" ve "kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak" maddelerinden 10 bin 662 lira para cezası kesildi.

        Sürücü belgesi 2 ay süreyle geçici olarak geri alınan C.S. hakkında ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

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